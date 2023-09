Entramados Productivos: inauguraron una DESPENSA en Parque Gazzano

Sobre el Nodo de Paraná

El intendente Adán Bahl, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, inauguró una DESPENSA en Parque Gazzano, en el marco del programa nacional de Entramados Productivos, registróse trata del Desarrollo de Pequeños Nodos Solidarios de Alimentos a través del Programa de Infraestructura para Entramados Productivos Regionales del Ministerio de Obras Públicas.Las DESPENSAS son módulos especiales desarrollados para la comercialización de alimentos elaborados por productores de la Agricultura Familiar y de la Economía Popular y Solidaria. Están emplazados en espacios públicos y estratégicos de gran visibilidad y circulación de personas. Es decir, en corredores centrales urbanos y/o turísticos. Estos almacenes cuentan con equipamiento que permite la exhibición de productos frescos y secos, el acopio y la adecuada atención a los consumidores.En la oportunidad, Bahl agradeció a Katopodis “por la visión estratégica para acompañar a través de este entramado productivo”. “Son trabajadores de la economía social, emprendedores que intentan salir adelante, a los que desde la municipalidad siempre impulsamos, porque no solo nos quedamos en el acompañamiento económico y las estrategias de producción, sino que también brindamos la posibilidad de la comercialización para que tengan la venta directa y para ello elegimos uno de los lugares emblemáticos de Paraná”, fundamentó el intendente al comentar que, “en pocos días, comenzará una obra importante en Parque Gazzano, uno de los lugares más lindos de la ciudad”.Al mencionar que la infraestructura para la despensa que llegó ayer y fue instalada en tiempo record, Bahl refirió aque “los intendentes siempre buscamos las oportunidades y gestionamos, pero si no tuviéramos la visión de nuestros ministros, no se podría”. En ese sentido, instó “a reflexionar sobre las obras públicas y el acompañamiento a la economía social, porque en unos meses se pondrán en una situación de valorización”.“Todo esto continuará en la medida en la que un equipo sólido, con visión estratégica y con ganas de trabajar para todos, continúe en esta querida Argentina; es un llamado a la reflexión de lo importante que es tener a personas como Massa y Katopodis en nuestro equipo, a nuestro gobernador y a Rosario en Paraná”, justificó el intendente al instar a “cuidar todo lo hecho”. Y agregó: “El municipio no es Disneylandia y hay que conducirlo con mucha fuerza, energía, experiencia y coordinación con Provincia”.Katopodis, por su parte, confirmóque son 58 módulos para repartir en diferentes localidades. “Lo importante es que construimos una red y damos una respuesta a una preocupación de todos los argentinos, que es la inflación, porque es la posibilidad de que los productores puedan ofrecer sus productos a un precio mucho más bajo, más accesible y de una gran calidad”, argumentó.Y continuó: “Con Beto y Rosario ponemos en juego la perspectiva comunitaria con la que se construye Argentina; nunca el egoísmo puro que proponen algunos, el individualismo extremo, es solución a los problemas de nuestro país”. “Siempre, el sentido solidario, la perspectiva comunitaria, el trabajo coordinado entre organizaciones sociales y el Estado, hacen a una comunidad en marcha para ir resolviendo los problemas”, expuso el ministro.En la ocasión, Rosario Romero, al exponer su propuesta para la Intendencia de Paraná por el espacio Más para Entre Ríos, señaló que “es una línea de gestión a seguir el que tengamos en la ciudad muchos de estos centros de la mano de las cooperativas de productores y emprendedores; de hecho, los vecinos nos proponen que haya feriantes permanentes en terrenos municipales y ese será un eje de gestión”.El grupo asociativo Tierra de Vida, está conformado por 12 productores titulares del Programa Potenciar Trabajo, todos monotributistas sociales, cuya actividad principal es la producción y comercialización de alimentos bajo principios agroecológicos. Actualmente el grupo se encuentra tramitando la matrícula para constituirse como cooperativa.De hecho, una de las 16 productoras que forman parte de la huerta de calle Paracao, pronunció a“Los que dicen que beneficiarios de Potenciar Trabajo no trabajan tendrían que ver primero antes de hablar”.Tierra de Vida comienza en el año 2021 instalando su primer sistema de producción en el Centro Integrador Comunitario II Este (CIC). El espacio productivo comprende una superficie de 200 m2, en el cual se construyó un invernadero para la producción de hortalizas y aromáticas, una zona de compostaje, un sistema de lombriz compuesto y un semillero. El fin de toda la producción es su comercialización en el mismo espacio, el que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.En Octubre del año 2022 Tierra de Vida ingresó al Parque Hortícola trabajando un espacio de dos hectáreas. En la actualidad, el espacio cuenta con la instalación de un sistema de riego para la producción de alimentos y compostaje. Durante el mes de febrero y mediados de marzo los y las productores de alimentos cosecharon: sandía, melón, calabaza y zapallo. El destino de esta producción fue para el autoconsumo y venta al por mayor y menor en distintos puntos de la ciudad.En el espacio se comercializará la producción del grupo asociativo “Tierra de Vida” y productos agroecológicos de otras cooperativas y grupos de la economía social como MINOHCA, Cooperativa El Espinal, Panalivia, huertas comunitarias, entre otras. Algunos de los productos que se podrán encontrar son: rúcula, lechuga, limones, acelga, puerro, cebolla de verdeo, perejil, achicoria, huevo, harina, harina de trigo integral, harina de soja, miel, aceite de oliva, yerba, fideos de distinta clase, condimentos, etc.