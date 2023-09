UBER en Paraná: crece el uso de la aplicación y afecta a empleos formales

Eberle: “UBER es una aplicación que no podría estar funcionando en Paraná”

Del Barco: “UBER es una aplicación totalmente ilegal”

La opinión de los panelistas

A fines de junio, la Municipalidad de Paraná, emitió un comunicado para recordar que “la aplicación UBER no cuenta con la autorización para funcionar y, por ende, no cumple con las reglamentaciones vigentes establecidas”.Sin embargo y pese a la ordenanza vigente, se sabe que la aplicación de transporte, funciona desde hace tiempo en Paraná y cada vez, es más utilizada por los paranaenses, debido a la diferencia de tarifas con taxis y remises.Incluso, con poco esfuerzo, se puede encontrar en YouTube, un listado de tutoriales, que explican cómo adherirse para trabajar bajo el sistema de UBER en Paraná, cuánto se puede ganar trabajando con la aplicación en Paraná y hasta se habla de los controles de tránsito en la capital entrerriana.Para que se tenga una idea del tiempo de la implementación por asalto, que hizo UBER en la comarca, se puede mencionar que los videos de YouTube, tienen más de seis meses de antigüedad.Del otro lado de la moneda, se ven afectados y ya sufren una merma de viajes, los trabajadores del sistema formal, regulado y que cumple con todas las normas.El creciente uso de la aplicación y el desbalance de la situación que pone en desventaja al sistema tradicional, hizo que los taxistas y remiseros, levantaran su voz y señalaran que UBER, “es una gran competencia desleal y está matando económicamente a los choferes”.Pese a los reclamos, algunos datos comienzan a mostrar una increíble paradoja: un porcentaje de taxistas y remiseros, debieron “subirse a la ola” y se adhirieron a la aplicación para captar viajes con UBER.Referentes del sector temen que el avance de esta aplicación y otras similares, deriven en una perjudicial flexibilización del sistema de transporte, la cual ya se nota y provoca serios daños. Piden igualdad de condiciones y buscan evitar que se traduzca en pérdida de puestos de trabajo.El tema fue debatido en El Ventilador, programa que se emite por Elonce. En ese sentido, Juan Carlos Eberle, dueño de remiseria Centro, manifestó: “Uber es una aplicación que no podría estar funcionando en Paraná bajo las exigencias del municipio para prestar un servicio de transporte. Además, es un sistema que cualquiera que tenga un auto puede ejecutar la actividad, mientras que nosotros para poder hacerla, tenemos que cumplir con un montón de requisitos”.“Nosotros comenzamos con una ordenanza que nos marcaba que teníamos que hacer para poder desarrollar la actividad. En este caso, apareció una aplicación, donde no dudamos de que sea muy efectiva, pero cualquiera sale a trabajar teniendo un auto”, argumentó.“Somos conscientes de la problemática y eso hace muy difícil para el municipio la erradicación de la aplicación, porque están realizando la actividad de una aplicación ilegal con vehículos legales”, sostuvo.“La solución es bloquear la aplicación, como el decreto que se aplicó en San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, donde taxistas y remiseros fueron atendidos por el intendente, quien fue al ENACOM y pidió que se bloquee UBER para que no pueda trabajar”, indicó.“Con las aplicaciones que tenemos nosotros, lo único que defiere es que vos no ves por donde va el auto. Cuando llega, en el celular personal del cliente suena un bocinazo”, comentó.“Nuestra labor no es solamente la de llevar gente, ya que la tarifa vale determinada plata en cualquier momento del día. Uber te cobra la tarifa barata o cara dependiendo de la cantidad de autos que tenga”, contó.“Estamos convencidos de que se llegó a este extremo por falta de intervención del organismo de control”, cerró.Miguel Del Barco, titular de remisería Sol, por su parte, expresó: “UBER es una aplicación, sistema o empresa totalmente ilegal”.“En la actualidad, la mayoría de los casos son dueños de los vehículos. Por tal motivo, tienen una forma más elástica de trabajar”, agregó.“En Paraná, UBER funciona desde el año 2017 porque un familiar mío pidió y llegó un vehículo de Santa Fe, ya que iban a Sauce Viejo, es decir que, en la zona ya estaban hace mucho tiempo”, señaló.“No está legislado. Hay tres actores: el que ofrece la aplicación de forma ilegal, la persona que pone el auto al servicio de la aplicación y el usuario que utiliza este sistema. Eso se llama asociación ilícita ya que, a través de una acción legal o ilegal, se juntan para hacer un acto ilícito” remarcó.Con respecto a la posibilidad de regularizar UBER, sostuvo: “Pasará lo que sucedió en San Martín de los Andes, donde sacaron una resolución, bloquearon la aplicación durante un mes y dieron tiempo a la aplicación de que se inscriba. Sin embargo, no aparecieron y el sistema quedó bloqueado de forma permanente”.“Si tienen un teléfono y se suben a algún auto de los nuestros, le dicen que van a pagar bajo algún sistema, el chofer le da el nombre o alias de la cuenta, el cliente hace el depósito y nos llega de manera rápida. No es una cosa fuera de la realidad”, indicó sobre la posibilidad de pagar con billeteras virtuales.“UBER es un huésped que se mete dentro de un organismo para devorarlo. De esta manera, trabaja la aplicación en todo el mundo, excepto en Estados Unidos. En el servicio de transporte de pasajeros corre un seguro, donde si uno no tiene el carnet habilitante, el seguro desconoce cualquier siniestro. Como es mucho más barato, los que salen de este sistema legal, se van al ilegal y pagan un seguro de menor cuantidad, donde se ahorran unos pesos. Los vehículos no tienen una mínima inspección mecánica como los que tenemos nosotros. Por otra parte, los choferes tienen que pasar un test psicológico y un certificado de antecedentes penales para conseguir un carnet”, destacó.“UBER maneja un porcentaje que va entre el 10% y el 30% con premios. Si uno se queda de noche, le dan cierta cantidad de plata. El chofer de un taxi saca el 40% de las comisiones”, concluyó., opinó: “UBER nació debido a la necesidad de transportarse varias personas en un vehículo y eso ocurrió hace 15 años. El fenómeno vino de Europa, después llegó a Estados Unidos, y esto que vemos como una aplicación, es una gran empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York y que tiene todo lo que necesita una empresa internacional”.“Estamos en la era de los consumidores, quienes son los que mandan. Me parece que la solución podría estar en el tema de los carnets”, agregó.Por su parte,, comentó: “Hay una realidad y es que muchas veces tantos los taxistas como los remiseros utilizan a la vez UBER. Lo que pasa es el tema del efectivo, donde cada vez se usan más billeteras virtuales”.Mientras que,, dijo: “En Buenos Aires te simplifica la vida el UBER”.A su vez,, comentó: “UBER es más seguro porque ves por donde va el auto, la cara y el nombre de la persona que te pasa a buscar, tenes el tiempo y cuanto te saldrá el viaje al final, todo eso te lo muestra el aplicativo”.“En Buenos Aires, el 68% de los taxis desaparecieron porque UBER entra ofreciendo menos dinero”, añadió.En tanto,, indicó: “No estoy en contra de la aplicación porque me parece que es válida y siempre que aparece algo es respuesta a una demanda. Hay dos puntos: por un lado, el tema de que no está regularizado dentro de Paraná y la provincia, y, por otro lado, es importante que observen esto para implementar de alguna manera, un sistema para que vaya en la misma línea”.Asimismo,, argumentó: “Es una competencia desleal porque esta gente no paga ningún tipo de impuesto y por eso sale más barato”.“Según fuentes policiales, en el último mes detuvieron a conductores que eran UBER cometiendo hechos delictivos. El mito de que son seguros se está rompiendo con la misma práctica”, acotó., por otra parte, señaló: “A la vez me parece que es una competencia desleal, no solamente porque no paga impuesto UBER sino a nivel tarifario, donde te suben y bajan la tarifa de acuerdo a la demanda. De esta manera, te funden a las empresas de taxis y remises”.Finalmente,, destacó: “Hay una realidad social que es, más allá de la injusticia que viven los taxistas y remiseros, la gente o el usuario común hasta pide una moto para trasladarse. Lo que tiene la tecnología como positivo en cuanto a la aceleridad y demás, tiene de negativo el no poder tener una cara a quien reclamarle”.