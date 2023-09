Policías parteros: bebé llevará el nombre de la oficial que ayudó a dar a luz

Los detalles del parto

Paraná Efectivos policiales actuaron como parteros en un nacimiento inesperado

Dos efectivos de la comisaría Cuarta de Paraná se convirtieron en improvisados parteros al auxiliar a una joven madre en pleno trabajo de parto en el Barrio Consejo. La urgencia hizo que Daniel Gareis y Romina Moreira tomaran medidas rápidas para garantizar la seguridad de la madre y la recién nacida. Llamé al 107 para pedir asesoramiento, y allí los guiaron, hasta que la mamá y su hija fueron derivadas al hospital San Roque.Este jueves por la mañana, el hermano de la joven de 26 años que ayer dio a luz, detalló aque la bebita pesó 3,450 kilos y que goza de buena salud, al igual que Natalia, quien es madre primeriza.Asimismo, indicó a este medio que “nuestra intención es que alguno de los nombres que lleve sea el de oficial”. Asimismo, comentó que vive con su hermana y que, al momento del parto, estaba trabajando, puesto que es enfermero, por lo cual no pudo acompañarla.Gareis, el sargento de 40 años, que también colaboró, detalló: "fue una experiencia maravillosa, asistir a una mujer a dar a luz. Y si bien era la primera vez que me tocaba esta acción, con la oficial pudimos hacerlo de la mejor manera, tal vez con pocos medios y escasa información"."Por ello es que llamé al 107 para pedir asesoramiento, y allí no guiaron y nos informaron cómo realizar de mejor manera el parto".Además, contó que ". Además, nos indicaron que debíamos realizarle".. Pese a todo, todo salió muy bien", espetó Gareis.El trabajo de parto se debió ejecutar a la brevedad porque la ambulancia tardó 30 minutos. "Pero lo más importante de todo, es que el nacimiento se hizo y se logró finalmente que sea derivada al hospital San Roque. Se decidió que no se debía cortar el cordón umbilical, y que lo mejor era cubrirla y darle mucho calor junto a la mamá", detalló Gareis a diario, para añadir: "Un rato más tarde desde el hospital nos confirmaron que la mamá como a bebita se encontraban en perfectas condiciones".