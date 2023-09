La Municipalidad pone en valor el patrimonio histórico de Paraná

¿Dónde encontrar los QR?

Primavera en el Palacio

El proyecto Ciudad y Memoria busca identificar y compartir la historia de la ciudad a través de su paisaje urbano, arquitectónico, escultórico y patrimonial. La iniciativa está en pleno desarrollo a través de un circuito de códigos QR en edificios, espacios y monumentos.Se trata de una experiencia autoguiada que permite conocer y reconocer la capital entrerriana desde una perspectiva diferente, combinando tecnología e historia, memoria y patrimonio; siendo de interés tanto para el paranaense como para el turista.En una primera etapa, ya cuentan con códigos QR edificios y espacios públicos ubicados en la Peatonal y casco céntrico, en el marco de la obra de recuperación integral realizada por el Municipio en la zona. Próximamente, se sumará patrimonio ubicado en Alameda de la Federación y un circuito de iglesias céntricas.La iniciativa cuenta con el acompañamiento de las organizaciones que integran Marca Paraná, ente que tiene como uno de sus objetivos, difundir y potenciar los atributos y valores de la ciudad, entre ellos, el patrimonio.“Es muy importante saber qué patrimonio tenemos y las representaciones de estos edificios para, a partir de ello, sentirnos orgullosos y cuidarlos, ya que Paraná, como ex capital de la Confederación, tiene una historia riquísima desde la formación del Estado de la Nación Argentina hasta la actualidad”, remarcó la directora de Planeamiento Estratégico, Mariana Melhem.Parroquia San Miguel Arcángel; Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón; Local comercial 25 de junio y San Martín; Ex residencia de Enrique Berduc, actualmente ocupado por una entidad bancaria; Ex Palacio Rosenbrock de calle San Martín esquina España; Ex Cámara de Senadores de la Confederación Argentina (actualmente Colegio Nuestra Señora del Huerto); Automóvil Club Argentino; Palacio Episcopal; Teatro Municipal 3 de Febrero; Palacio Bergoglio; Ex residencia Cano Medus de Laprida y San Martín; Ex Escuela Fiscal de Varones, actualmente, Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas; Ex residencia de Manuel de Tezanos Pinto (actualmente Museo Provincial de Bellas Artes); Ex Mercado de la Paz, actual Shopping La Paz; Catedral de Paraná; Facultad de Ciencias de la Educación; Escuela Normal Superior José María Torres; Escuela Técnica del Hogar Enrique Carbó; Ex Hotel Plaza, edificio ubicado en San Martín esquina Urquiza; Ex tienda Gath & Chaves, actualmente está ocupado por una entidad bancaria; Ex residencia del Gral. Justo José de Urquiza, actual Correo Argentino; Club Social de Paraná; Centro Comercial e Industrial de Paraná; Banco Entre Ríos; Banco de la Nación Argentina; Capilla Norte de San Miguel Arcángel; y Patrimonio Urbano Verde, Plaza 1º de Mayo.Con el mismo objetivo, desde este viernes 8 de septiembre y durante todos los viernes del mes, se desarrollarán mediaciones culturales y muestra de fotografías que invitan a la comunidad a encontrarse para recorrer el Palacio Municipal, su primer piso y el recinto del HCD, edificios restaurados recientemente. La iniciativa está a cargo del Museo de la Ciudad.Más información en www.parana.gob.ar