Comenzó el 5° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

La primera de cuatro jornadas

El FICER, festival de encuentros

La programación completa

La película “Los Delincuentes” realizó la apertura de la 5º edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.Rodrigo Moreno, director, explicó aque “participar de la apertura está buenísimo, es espectacular, son esas cosas que a uno le sorprenden. Hay muchos eventos en todo el país y no todos tienen la calidad de programadores, de gente que organizar el FICER, el criterio, la amabilidad, la organización, es todo de primera”.La película “es sobre un robo a un banco, se inscribe dentro de ese género, solo que es un robo atípico. Es una película que se estrena el 26 de octubre en todo el país por la plataforma Movie, que tiene una mirada sobre un tipo de cine que recomiendo, saliendo un poco de lo que ofrecen las plataformas más convencionales”.“Se filmó en Buenos Aires y Córdoba, es un elenco muy grande. Tiene la participación un poco hetérea de dos poetas paranaenses: Juan L. Ortiz y Ricardo Salarrayan”, expresó.Sobre su experiencia, indicó que “hago películas hace varios años. Esta película terminó siendo la más importante, sin que yo me lo propusiera. Se presentó en el Festival de Cannes, que es como el máximo festival para el cine. Ahora va a San Sebastián, Toronto, Nueva York, Londres, está circulando por todo el mundo. Es algo que no me propuse y sucedió. Hice la película que quise, me llevó cuatro años, en el medio estuvo la pandemia”.“No sé que enseñanza me deja esto, pero me propuse hacer lo que realmente quería, seguir mi intuición y capricho me llevó al mejor lugar de mi carrera, estoy agradecido por eso”, finalizó.El director artístico del festival,compartió su emoción por el comienzo del evento. "Estamos muy contentos de arrancar con gran público el festival", expresó Crespo, destacando la asistencia entusiasta de los cinéfilos a la primera jornada. Además, señaló que las proyecciones de películas continuarán en La Vieja Usina.Una de las iniciativas más destacadas del FICER es la proyección de películas para escuelas. Crespo mencionó que “diversas instituciones ya se han inscrito, y se espera la asistencia de alrededor de 3,000 estudiantes. Para muchos de ellos, esta será su primera experiencia en una sala de cine, lo que agrega un valor especial a la propuesta”.El festival ofrece una amplia variedad de actividades y géneros cinematográficos, incluyendo comedias, documentales históricos y más. Crespo invitó a todos a unirse a esta experiencia cultural y subrayó que el evento es gratuito.Una característica interesante del FICER es la participación del público en la elección de la mejor película.Además, este año se han planificado actividades en las redes sociales, donde el público tendrá la oportunidad de participar en sorteos y ganar suscripciones a diferentes plataformas.Este miércoles se dio inicio a cuatro jornadas de grandes propuestas que tendrán su epicentro en Paraná, y en otras cinco subsedes (Concordia, Federal, Villaguay, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay).En esta ocasión, las temáticas que atraviesan al FICER son los 40 años de Democracia en Argentina, la relación entre el cine y la poesía y, también, el valor patrimonial de los archivos fílmicos de la región y el país.La programación incluye dos categorías en Competencia Oficial (Largometrajes argentinos y Cortometrajes entrerrianos), Cine Internacional, Cine Regional, Cine por Entrerrianxs, Cine Infantil y Videominutos.Cabe destacar que en cada una de las secciones las y los espectadores también podrán elegir sus películas favoritas a través del Voto del Público que otorga la estatuilla Ojo Pez, símbolo del Festival.Las entradas son gratuitas y se retiran desde una hora antes de cada función en la boletería del Festival, ubicada en el hall de ingreso del CPC.La subsecretaria de Cultura y productora ejecutiva del Festival, María Laura Haimovich, adelantó: "Durante todos los días del Festival van a convivir en simultáneo diferentes actividades, lo que convierte al evento en una verdadera fiesta del cine y en un lugar de encuentro para disfrutar de una gran variedad de propuestas pensadas para distintas edades".Además, la funcionaria destacó que la programación de películas se desarrollará en tres salas de proyección: la Sala Mayor del CPC que cuenta con capacidad para ochocientas personas; la Sala de la Planta Baja del CPC; y la Sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina (ubicada en Gregoria Matorras de San Martín 861). Además, en la Sala Rubén Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), ubicada en el mismo predio, se van a dictar capacitaciones y talleres. Por su parte, las charlas y actividades específicas del Mercado Audiovisual tendrán lugar en el CPCLOS DELINCUENTESD: Rodrigo MorenoArgentina/Luxemburgo/Brasil/Chile | ATP | 2023 | 180′CNCPELÍCULA DE APERTURA20:00 hs | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCSAINT OMERD: Alice DiopFrancia | +13 | 2022 | 122′Cine Internacional21:30 hs | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAZARAMELLA EN CORTOSD: Juan Pablo ZaramellaCine Infantil9:00 – 10:30 – 14:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCVIDEOMINUTOSGanadores del Concurso 2023Videominutos11:00 |1P CPCJUAN, COMO SI NADA HUBIERA SUCEDIDOD: Carlos EcheverríaArgentina | ATP | 1987 | 164′40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA15:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCTRENQUE LAUQUEND: Laura CitarellaArgentina/Alemania | ATP | 2023 | 260′CNC17:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINALA SIESTAD: María Cecilia AcuñaFormosa | ATP | 2021 | 11′Panorama Regional17:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCTRES COSAS BÁSICASD: Francisco Matiozzi MolinasSanta Fe | +13 | 2023 | 70′Panorama Regional40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA17:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCMI VOCACIÓND: María Laura MoyanoCEC19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCGIGI, LA LEGGED: Alessandro ComodínItalia/Francia/Bélgica| ATP | 2022 | 98′Cine Internacional19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCCARTA DESDE CASAD: Fernanda Álvarez | ATP | 2023 | 5′CEC19:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCFAR FROM USD, G: Laura Bierbrauer, Verena KuriMisiones | ATP | 2019 | 77′Panorama Regional19:30 | SALA PLANTA BAJA | CPC¿QUIÉN ES KEILI GONZÁLEZ?D: Diana Solari BrandolínCEC21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCARTURO A LOS 30D: Martín ShanlyArgentina | +13 | 2023 | 90′CNC21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCLAS CASCOSD: V. Moreira, S. Van Dembroucke, J. Rearte, F. Álvarez | ATP | 2023 | 9′CEC22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCMATRIAD: Jimena ChavesArgentina | ATP | 2022 | 80′Cine por Entrerrianxs40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCRITUALES DE REGISTROD: Milton Secchi NaputArgentina/USA | ATP | 2023 | 15′Panorama Regional22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAWE MET IN VIRTUAL REALITYD: Joe HuntingReino Unido | +13 | 2022 | 91′Cine Internacional22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAPRISIONEROS DE LA TIERRAD: Mario SofficiArgentina | ATP | 1939 | 85′NOCHE DE CINEMATECA24:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINATE INVITO A UN CORTOCine Infantil9:00 -10:30 – 15:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCEL VOLUNTARIOD: Pablo CorinoArgentina | ATP | 2021 | 72′Cine por Entrerrianxs17:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCPESCANTORAD: Fabio Marcelo BonellCEC17:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINASALIDOS DE LA SALAMANCAD: Josefina Zavalía ÁbalosArgentina | ATP | 2023 | 63′CNC17:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINASANTOS PAGANOSPanorama Regional18:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCHOTEL GRAN VICTORIAD: Ricardo “Jaimo” Jaimovich | ATP | 2023 | 6′CEC19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCCRÓNICAS DE UN EXILIOD: Micaela Montes Rojas, Pablo GuallarArgentina | ATP | 2022 | 93′CNC40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCMAL LLEVADOD: Leandro Nicolás GómezCEC20:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCME PERDÍ HACE UNA SEMANAD: Iván FundArgentina | ATP | 2012 | 70′Cine por Entrerrianxs20:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCZOOD: Jorge CastilloChaco | ATP | 1969 | 8′Panorama Regional20:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINALA TERMINALD: Gustavo FontánArgentina | ATP | 2023 | 62′CNC20:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAINSOMNIOD: Milagros RochaCEC21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCHACE MUCHO QUE NO DUERMOD: Agustín GodoyArgentina | ATP | 2023 | 87′Cine por Entrerrianxs21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCLEJOS EL UNO DEL OTROD: Gastón CalivariCEC22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCLA ALEGORÍA DE LA CUEVAD, G: José David ApelSanta Fe | +13 | 2023 | 81′Panorama regional22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCA BAILARD: Sara Van DembrouckeCEC22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAAFIRED: Christian PetzoldAlemania | +13 | 2023 | 102′Cine Internacional22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAJUGANDO CON EL CINEProyecto Jugando con el CineCine infantil16:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCEL JUICIOD: Ulises de la OrdenArgentina/Italia/Francia/Noruega | +16 | 2023 | 177′Cine por Entrerrianxs40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA16:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINACLOSED: Lukas DhontBélgica/Francia/Países Bajos | +13 | 2022 | 104′Cine Internacional17:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCGALA DE PREMIACIÓN20:00 |1P CPCAMIGAS EN UN CAMINO DE CAMPOD: Santiago LozaArgentina | ATP | 2022 | 77′Película de Clausura21:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPC