Video: “El chamamé debe tener una renovación”, dijo Bilat

El acordeonista entrerriano Juan Manuel Bilat celebrará este sábado 9 un año de la Gira “Único” con una presentación en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná.Se trata de una noche muy esperada por el artista, que volverá a presentarse en la capital provincial luego de recorrer distintos festivales entrerrianos.“Vamos a festejar el año de la gira Único que comenzó el año pasado, también en el Teatro 3 de Febrero, pero esta vez con una gran apuesta en técnica, trabajo y con grandes artistas invitados. Estoy muy feliz y contento que se cumplan todos estos meses que venimos trabajando para esa noche sea única”, dijo Bilat en declaraciones aTras ello, destacó que “el equipo que tengo está formado por 12 personas, todos jóvenes y pensamos que el chamamé debe tener una renovación y también entendemos que estamos ofreciendo algo diferente, una concepción diferente a la música del litoral y es la concepción que tenemos los jóvenes hoy en día. No somos los típicos vestidos de gauchos que hacemos música, pero sí adentro nuestro están todas esas raíces”.Por otra parte, Bilat recordó que este viernes 8 será moderador en una charla que Spasiuk brindará para artistas de la ciudad. Se trata de “Chango íntimo: de la inspiración al oficio”, que tendrá lugar a las 16.30 hs en el Teatro 3 de Febrero, con entrada libre y gratuita. Esta actividad está destinada a artistas, bailarines y músicos. Se conversará sobre el desafío de vivir de la música y del arte, de la profesionalización y de lo que implica desarrollar el oficio en este contexto.Volviendo a su trabajo, el músico recordó que “cuando encaré este proyecto nuevo, con mi nombre, lo que decidí fue enfocar directamente a los jóvenes. La renovación es necesaria, la sociedad debe evolucionar, la música debe evolucionar, es necesario incorporar sonidos, no copiar lo que hacían en el 50. Yo amo a Raúl Barboza, pero no soy él y por eso también tengo que buscar mi propia música y aggionarla a los tiempos para que los jóvenes sigan este camino”.