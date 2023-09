Esta tarde comienza el FICER 2023: la programación completa

El FICER, festival de encuentros

Miércoles 6

Jueves 7



Viernes 8



Sábado 9



La quinta edición del FICER tendrá su ceremonia de apertura el miércoles 6 a las 19 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) ubicado en calle San Martín 15 de la capital provincial. Con esa actividad institucional se dará inicio a cuatro jornadas de grandes propuestas que tendrán su epicentro en Paraná, y en otras cinco subsedes (Concordia, Federal, Villaguay, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay).La película que dará la bienvenida será Los delincuentes (2023) de Rodrigo Moreno, una producción que recorre varios géneros y viene de competir en el Festival de Cannes. Se proyectará a las 20 en el 1º Piso del CPC. Este largometraje argentino -en coproducción con Luxemburgo, Brasil y Chile- forma parte de la sección de Cine Nacional en Competencia.La programación incluye dos categorías en Competencia Oficial (Largometrajes argentinos y Cortometrajes entrerrianos), Cine Internacional, Cine Regional, Cine por Entrerrianxs, Cine Infantil y Videominutos.Cabe destacar que en cada una de las secciones las y los espectadores también podrán elegir sus películas favoritas a través del Voto del Público que otorga la estatuilla Ojo Pez, símbolo del Festival.Las entradas son gratuitas y se retiran desde una hora antes de cada función en la boletería del Festival, ubicada en el hall de ingreso del CPC.La subsecretaria de Cultura y productora ejecutiva del Festival, María Laura Haimovich, adelantó: "Durante todos los días del Festival van a convivir en simultáneo diferentes actividades, lo que convierte al evento en una verdadera fiesta del cine y en un lugar de encuentro para disfrutar de una gran variedad de propuestas pensadas para distintas edades".Además, la funcionaria destacó que la programación de películas se desarrollará en tres salas de proyección: la Sala Mayor del CPC que cuenta con capacidad para ochocientas personas; la Sala de la Planta Baja del CPC; y la Sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina (ubicada en Gregoria Matorras de San Martín 861). Además, en la Sala Rubén Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), ubicada en el mismo predio, se van a dictar capacitaciones y talleres. Por su parte, las charlas y actividades específicas del Mercado Audiovisual tendrán lugar en el CPC."Ya están en marcha la ambientación de todos estos espacios, el armado técnico y el diseño del patio gastronómico, que se transforma durante esos días en un lugar mágico que permite y habilita la conversación entre película y película. El día sábado -para la gala de premiación- se despliega la ya tradicional alfombra roja para que tanto invitados como público general ingrese al acto final donde se distingue a las producciones y proyectos seleccionados", finalizó Haimovich.El director de La Vieja Usina y jefe de salas y público, Aníbal Beorda, expresó: "Desde La Vieja Usina nos estamos preparando con ansias para recibir al FICER. Vamos a contar con una sala con 220 butacas que va a estar a disposición de las actividades que se van a desarrollar aquí, así mismo se va a complementar con todas las actividades que se realicen en el Centro Provincial de Convenciones"."En la explanada de La Usina contaremos con un patio gastronómico con música al aire libre, lugares de recreación para juntarse y comer algo. Estamos muy contentos y esperando que este Festival sea un éxito", finalizó el funcionario.Por su parte, la coordinadora del Punto de Encuentro FICER, Mariela Mac Yntire, adelantó : "Vamos a contar con dieciséis puestos gastronómicos en los que habrá tortas fritas, churros, panificados agroecológicos, comida vegana y vegetariana, comida sin TACC, arepas venezolanas, pizzas, empanadas, papas fritas, tacos, hamburguesas y, además, puestos de jugos, cervezas y tragos".LOS DELINCUENTESD: Rodrigo MorenoArgentina/Luxemburgo/Brasil/Chile | ATP | 2023 | 180′CNCPELÍCULA DE APERTURA20:00 hs | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCSAINT OMERD: Alice DiopFrancia | +13 | 2022 | 122′Cine Internacional21:30 hs | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAZARAMELLA EN CORTOSD: Juan Pablo ZaramellaCine Infantil9:00 – 10:30 – 14:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCVIDEOMINUTOSGanadores del Concurso 2023Videominutos11:00 |1P CPCJUAN, COMO SI NADA HUBIERA SUCEDIDOD: Carlos EcheverríaArgentina | ATP | 1987 | 164′40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA15:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCTRENQUE LAUQUEND: Laura CitarellaArgentina/Alemania | ATP | 2023 | 260′CNC17:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINALA SIESTAD: María Cecilia AcuñaFormosa | ATP | 2021 | 11′Panorama Regional17:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCTRES COSAS BÁSICASD: Francisco Matiozzi MolinasSanta Fe | +13 | 2023 | 70′Panorama Regional40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA17:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCMI VOCACIÓND: María Laura MoyanoCEC19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCGIGI, LA LEGGED: Alessandro ComodínItalia/Francia/Bélgica| ATP | 2022 | 98′Cine Internacional19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCCARTA DESDE CASAD: Fernanda Álvarez | ATP | 2023 | 5′CEC19:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCFAR FROM USD, G: Laura Bierbrauer, Verena KuriMisiones | ATP | 2019 | 77′Panorama Regional19:30 | SALA PLANTA BAJA | CPC¿QUIÉN ES KEILI GONZÁLEZ?D: Diana Solari BrandolínCEC21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCARTURO A LOS 30D: Martín ShanlyArgentina | +13 | 2023 | 90′CNC21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCLAS CASCOSD: V. Moreira, S. Van Dembroucke, J. Rearte, F. Álvarez | ATP | 2023 | 9′CEC22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCD: Jimena ChavesArgentina | ATP | 2022 | 80′Cine por Entrerrianxs40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCRITUALES DE REGISTROD: Milton Secchi NaputArgentina/USA | ATP | 2023 | 15′Panorama Regional22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAWE MET IN VIRTUAL REALITYD: Joe HuntingReino Unido | +13 | 2022 | 91′Cine Internacional22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAPRISIONEROS DE LA TIERRAD: Mario SofficiArgentina | ATP | 1939 | 85′NOCHE DE CINEMATECA24:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINATE INVITO A UN CORTOCine Infantil9:00 -10:30 – 15:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCD: Pablo CorinoArgentina | ATP | 2021 | 72′Cine por Entrerrianxs17:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCPESCANTORAD: Fabio Marcelo BonellCEC17:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINASALIDOS DE LA SALAMANCAD: Josefina Zavalía ÁbalosArgentina | ATP | 2023 | 63′CNC17:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINASANTOS PAGANOSPanorama Regional18:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCHOTEL GRAN VICTORIAD: Ricardo “Jaimo” Jaimovich | ATP | 2023 | 6′CEC19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCCRÓNICAS DE UN EXILIOD: Micaela Montes Rojas, Pablo GuallarArgentina | ATP | 2022 | 93′CNC40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCMAL LLEVADOD: Leandro Nicolás GómezCEC20:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCME PERDÍ HACE UNA SEMANAD: Iván FundArgentina | ATP | 2012 | 70′Cine por Entrerrianxs20:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCZOOD: Jorge CastilloChaco | ATP | 1969 | 8′Panorama Regional20:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINALA TERMINALD: Gustavo FontánArgentina | ATP | 2023 | 62′CNC20:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAINSOMNIOD: Milagros RochaCEC21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCHACE MUCHO QUE NO DUERMOD: Agustín GodoyArgentina | ATP | 2023 | 87′Cine por Entrerrianxs21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCLEJOS EL UNO DEL OTROD: Gastón CalivariCEC22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCLA ALEGORÍA DE LA CUEVAD, G: José David ApelSanta Fe | +13 | 2023 | 81′Panorama regional22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCA BAILARD: Sara Van DembrouckeCEC22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAAFIRED: Christian PetzoldAlemania | +13 | 2023 | 102′Cine Internacional22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAJUGANDO CON EL CINEProyecto Jugando con el CineCine infantil16:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCEL JUICIOD: Ulises de la OrdenArgentina/Italia/Francia/Noruega | +16 | 2023 | 177′Cine por Entrerrianxs40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA16:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINACLOSED: Lukas DhontBélgica/Francia/Países Bajos | +13 | 2022 | 104′Cine Internacional17:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCGALA DE PREMIACIÓN20:00 |1P CPCAMIGAS EN UN CAMINO DE CAMPOD: Santiago LozaArgentina | ATP | 2022 | 77′Película de Clausura21:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPC