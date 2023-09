Suman orientadores viales para asistir en el ordenamiento del tránsito en Paraná

La municipalidad de Paraná incorporó a orientadores viales para que asistan al ordenamiento del tránsito en lugares donde hay obras que restringen la normal circulación de vehículos.Al respecto, el secretario municipal de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Juan Manuel Tamareu, expresó a Elonce que “en diversos puntos de la ciudad tenemos muchas obras viales, es por ello que el intendente nos pidió que busquemos alguna forma donde podamos importar un equipo especializado y asistir en el ordenamiento del tránsito y es el caso de los ordenadores viales”“Se trata de once profesionales, o estuantes avanzamos de la carrera de la licenciatura de Accidentologia Vial y Criminalística, que trabajan con el objetivo de lograr un vínculo más cercano del vecino”, dijo Tamareu al aclarar que “más allá que hay un cuerpo de inspectores para ordenar el tránsito o tomar medidas, este equipo tendrá un contacto más directo con el vecino”.“Trabajan en las obras donde se necesite reforzar la comunicación directa, para que cada vecino que deba acercarse a esta zona, pueda ingresar sin problemas”, dio cuenta el funcionario.Cabe declarar que estos orientadores viales no tienen la misma potestad que los inspectores, ya que no pueden labrar multas, solo trabajan en un refuerzo de la comunicación con los vecinos. Tamareu destacó que “se analizan diversas intervenciones en la ciudad y son obras se trata de un refuerzo en la comunicación con el vecino y estamos reforzando esta comunicación debido a un pedido del intendente”