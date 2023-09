“Solo pido que me lo devuelvan”, imploró el músico al que le robaron su acordeón

Paraná Le robaron el acordeón al músico Mario Monsalvo y piden ayuda para recuperarlo

. La sustracción se produjo en su vivienda ubicada en calle Bernardo O'Higgins y Liga de los Pueblos Libres de la ciudad de Paraná., aseguró ael acordeonista.“El viernes no toqué y el sábado cuando fui a buscar mi acordeón ya no estaba; lo busqué por todos lados y no lo encontré”, repasó Monsalvo al implorar: “Si alguien lo tiene, quisiera tocar el corazón de la comunidad de Paraná, que también me ha tratado, y quiero mucho porque vivo acá desde el ´87 y ya me siento un paranaense más”.Al dar cuenta de los detalles del instrumento, refirió queMonsalvo integra el quinteto que dirige el maestro Raúl Varelli. “Teníamos grabaciones previstas, pero al faltarme mi instrumento, me vio imposibilitado a trabajar, a hacer lo que me gusta”, lamentó aEn la oportunidad, el acordeonista dio cuenta de su trayectoria de vida, de inclusión y superación. “Llegué a la escuela Helen Keller en marzo de 1984, hice mi rehabilitación durante tres años y después trabajé en el hospital San Martín, donde estuve 12 años de ascensorista y después vi la posibilidad del conmutador, donde tuve una pelea bastante fuerte y en la queestuvo presente. Me jubilé haciendo mandados en una oficina, llevando carpetas a distintos lugares del hospital, al que conocía de punta a punta. Esa fue mi trayectoria en 28 años. Soy músico desde que me conozco porque siempre me gustó, aprendí a tocar con un acordeón chiquito”.Monsalvo formó su familia, pero el mes pasado falleció su esposa y ahora traviesa “dos duelos”. “Estoy peleándola con mi hermano y todos los que me ayudan”, acotó., insistió el músico.La denuncia fue radicada en comisaría décima de Paraná, pero Monsalvo dejó su número de contactopara quienes puedan aportar algún dato sobre su acordeón robada.