Trabajadores del Juzgado de Faltas realizan retención de servicio de tres horas

“la atención mínima esta asegurada porque nuestra situación no es cortar los servicios por completo y queremos darnos a escuchar”.

Trabajadores del Juzgado de Faltas de Paraná realizan una asamblea con retención de servicio de 10 a 13 en as oficina de calle 9 de julio 370.“Solicitamos que se nos reconozcan cargos que estamos cumpliendo desde el 2018, son muy importantes para el funcionamiento del juzgado y no se nos paga la diferencia la diferencia de sueldo”, dijo el delegado del APS a Elonce al acotar que los trabajadores “presentaron un expediente para solicitar una vía favorable y los jueces estuvieron de acuerdo. En un momento las cosas comenzaron a avanzar, pero después de un tiempo se pausó”“Se trata de 17 cargos que están en diversas áreas y son los encargados de recoger el trabajo de los demás compañeros y llevan adelante tareas de archivar, confeccionar actas, notificar, entre otras”, expresó.En este marco, señaló que “el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Pablo Testa, quedó comprometido con nosotros y desde abril no solucionamos nada. Por todas estas situaciones los compañeros decidieron comenzar con las asambleas con retención de servicio”Al respecto, otra de las delgadas, Florencia, aseguró que, pese a la medida de fuerza,Asimismo, sostuvo que “esperamos tener una respuesta favorable