Paranaenses disfrutaron de una tarde de pesca bajo la lluvia en la Costanera

Este domingo amaneció gris, donde durante la tarde se hicieron presentes las lluvias y el viento hizo descender la temperatura. Sin embargo, eso no fue un problema para varios paranaenses que salieron a pescar en la Costanera de Paraná. En ese sentido,recogió testimonios.“Desde los 12 años que pesco, casi todos los días salía cuando era chico en Santa Elena después de la escuela y me quedaba hasta la noche. Siempre lo tomé como un hobby para relajar la mente”, agregó.“Hay que ver lo que pasa esta tarde, con las manos vacías no podemos llegar a casa”, añadió.