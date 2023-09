Se desarrolló la 14º edición del Campeonato Nacional de Robótica en Paraná

El acompañamiento de Bahl y Romero

Se trata de un destacado evento que permite asomarse al universo de la robótica en su versión lúdica. Participaron 160 personas de las provincias de Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Córdoba, Salta y La Rioja.En la oportunidad, el decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere, se mostró "muy contento" por la convocatoria. "Estamos trabajando con esta actividad desde el jueves en las jornadas preparatorias y técnicas. Han asistido estudiantes de escuelas secundarias y de nuestra facultad y, hoy, en la competencia desde las 8 de la mañana en la mesa de trabajo. Por la tarde, se realizó la competencia concretamente", explicó aHubo un total de 92 trabajos presentados de parte de escuelas secundarias. Asimismo, Carrere hizo hincapié en los duelos de robot, "ya que son quienes lo conforman y hacen la programación de estas competencias que estamos contemplando". Las categorías son sumo, velocista, laberinto y fútbol.Carrere, en la ocasión, también puso en valor el trabajo de la Municipalidad de Paraná en los últimos años: “Quiero destacar el aporte del gobierno municipal para que esto se esté realizando. Y el acompañamiento que ha habido a lo largo de todos estos años también para promover actividades que tienen que ver con la ciencia y acercar a muchos chicos y chicas a la ingeniería”.El profesor Sergio Burgos, por su parte, manifestó que la competencia “es una experiencia muy linda, sobre todo por el ambiente que se da entre los competidores. Es una experiencia muy sana y también tiene algunos detalles técnicos”.Sobre lo que se espera en este tipo de actividades, el docente dijo que “ver toda la tecnología desplegada y ver cómo los chicos aplican los conocimientos de la facultad en el desarrollo de estos robots es muy interesante”.Alejandro Dachary, en tanto, comentó cómo sigue la programación: “Tenemos que terminar con los campeones de cada categoría. Por lo menos queda una hora y a partir de ahí de ahí ya tenemos el momento de la premiación. Los jurados son, por lo general, docentes o graduados de la facultad. Tratamos de que sean ellos que nos acompañen como jurados. Vamos cargando la información en la página de la liga. Ahí va saliendo quiénes son los que van a competir, quiénes van a llegar a la final y quiénes son los ganadores”.En la oportunidad, uno de los jóvenes comentó acómo desarrolló su trabajo: “Lo hice a las apuradas, perdí la noción del tiempo. Lo tuve que hacer en cinco días. El dato curioso de esto es que está hecho con bicarbonato con su primera versión. Cuando comencé con esta ya no tenía más. Las piezas no tenían las dimensiones que requerían así que tuvimos que agarrar de una ventana que teníamos suelta, agarré con una moladora y la corté. Esto está hecho con ventana hace cinco días".Joaquín Leikam, coordinador del evento, destacó el acompañamiento del público: “Algo tan sencillo que se utiliza en la industria y que es fuente de trabajo de un montón de personas. Es una actividad que, si bien nos llena a nosotros, también nos puede llevar en un futuro a laburar de esto”.“En esta competencia se comparten las novedades y avances de la ciencia aplicada, algo fundamental para el desarrollo tecnológico y productivo, para impulsar nuevas industrias que generen oportunidades para nuestros gurises. Estamos muy orgullosos de nuestra universidad pública, en este caso la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Paraná”, dijo el intendente Adán Bahl.Luego, señaló que “motorizar estos procesos es un rol del Estado. Pero no sólo lo decimos, sino que lo estamos haciendo en Paraná”, dijo y enumeró como ejemplo la creación del Distrito del Conocimiento como ámbito donde universidades y empresas se potencian mutuamente; el Concurso de Ideas de Negocios, para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos tecnológicos; así como la Escuela de Oficios de la Economía del Conocimiento, que ya tiene cientos de egresados.“Hoy muchos chicos cuentan con un trabajo o tienen su propia empresa gracias a alguna de estas políticas. Ahora queremos llevar este modelo a la provincia. Tenemos todo lo necesario para hacerlo: el alto nivel de nuestras universidades y escuelas técnicas, el talento de nuestros gurises, la fuerza de nuestros emprendedores y productores. Queremos una Entre Ríos en donde nuestros chicos se puedan desarrollar acá”, finalizó.La ministra de Gobierno Rosario Romero, por su parte, manifestó: “La robótica no es solamente futuro, es presente. Es una línea de acción que el Estado tiene que abordar, entonces, la capacitación, la formación y el conocimiento es muy importante y es muy bueno que una universidad como la UTN lo esté potenciando”.Durante el evento también se expusieron distintos proyectos desarrollados por estudiantes de la UTN gracias al aporte del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC) que impulsa año a año la Municipalidad.El evento fue declarado de Interés del Honorable Concejo Deliberante de Paraná y de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia. Estuvieron presentes la diputada provincial, Stefanía Cora; la subsecretaria de Coordinación de Gestión de la Municipalidad, Noelia Zampa; la concejal Ana Ruberto y la esposa del intendente Bahl, Claudia Silva.