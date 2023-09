La alegría de los hinchas de Patronato tras el triunfo por 3-2 ante All Boys

Luego de la victoria de Patronato, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, ante All Boys por 3 a 2 en un partido correspondiente a la Primera Nacional. En ese sentido,recogió testimonios de varios hinchas del Rojinegro.Un hombre con la camiseta de Patronato, comentó que la victoria “se festeja a full, debido a que vuelve la esperanza porque jugaron los pibes y el planteo del técnico fue inteligente, ya que cuando tuvo que cerrar el equipo lo hizo. Esto es fantástico y tenemos esperanzas. Ahora se viene un buen fernet y a festejar con la familia”.A su vez, una joven indicó que al partido “lo vi genial y me encantó. Al final la respuesta estaba en los gurises y no quiero más los mismos nombres de siempre”.Asimismo, un hombre contó que “la tribuna San Nicolás tiene una vista hermosa. A pesar del último partido que jugó horrible, esta vez me demostró que podemos y con muchas ganas se puede. Estamos a tiempo todavía de levantar y pelear el ascenso. Hay que poner ganas y pelear por el club para sacarlo adelante”.Por último, un hombre sostuvo: “Que manera de sufrir. Tenemos que pedir que venga más gente a la cancha y le exigimos mucho a Patronato, pero no lo acompañamos. La ciudad de Paraná le exige mucho al club, hay algunos partidos que viene mucha gente y el club tendrá que rever algunas cosas de por qué las personas asisten tan poco a la cancha. Hay que tener una promoción de socios para que las entradas sean más baratas”.