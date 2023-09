Se llevó a cabo una exposición de autos antiguos en Parque Urquiza

Se realizó este sábado una exposición de autos clásicos en el Parque Urquiza, de la capital entrerriana. En ese sentido,recogió varios testimonios.“No tuve mayores problemas, ya que es algo de la familia del Siam Di Tella donde hay cosas que se pueden injertar, mezclar y demás, pero es noble”, agregó.“Tuve un par de autos, pero quería algo inglés porque es diferente a cualquier otro vehículo. Transito poco por la calle, no se puede usar mucho debido a que es bajo”, remarcó.“El evento será desde las 10 hasta las 19 horas, durante todo el día y les recomendamos que vengan temprano porque habrá variadas actividades. También, se llevarán a cabo varios shows y será una actividad muy linda. El tema de estacionamiento es a colaboración del banco de alimentos no perecederos o $500”, indicó.“A la anticipada la pueden conseguir a través de la página TicketWay, ingresando a nuestro Facebook o Instagram ‘friendsandmotorsarg’ y la conseguirán a $3850, mientras que los menores de 10 años acompañados de un mayor, no abonan. Durante ese día, se venderán en puerta a $4.000”, acotó.“Es la primera vez que se hace en el autódromo con esperanzas y expectativas de poder repetirlo todos los años. Tenemos muchos inscriptos tanto de Paraná como del resto del país con cobertura nacional e internacional”, enfatizó.“Hay muchos repuestos nuevos que no se consiguen, pero en el mercado internacional hay muchos usados. Después, hay que pagar el impuesto y esperar dos meses, pero a veces se los adquieren de manera más fácil que la de un auto nacional”, cerró.