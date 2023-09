Comenzó la venta de entradas para el partido Patronato - All Boys

Precios

Patronato enfrentará este sábado desde las 17:10 horas a All Boys en el Grella por la fecha 31 de la zona A del torneo de la Primera Nacional 2023. Desde la institución se dieron a conocer todos los detalles sobre las entradas de dicho encuentro.La venta presencial de entradas comenzó hoy de las 10 horas en las boleterías del Club y se extenderá hasta la hora de inicio del encuentro.“La venta viene tranquila, generalmente media hora antes comienza a haber mayor demanda”, indicó el trabajador de la boletería a Elonce.Sobre las expectativas para el partido, destacó que “esperemos ganar porque se complica todo y se nos va la chance para entrar al reducido”. Asimismo, acotó que “quiero que los jugadores le pongan ganas.Cabe destacar que los dirigidos buscan una victoria necesaria para respirar luego de su derrota en la fecha anterior por 2-1 en la visita a Estudiantes de Río Cuarto, con la caída el "patrón" se ubicó en el puesto 14 con 9 puntos por debajo de último clasificado al reducido que justamente Estudiantes de Río Cuarto.Precios:Tribuna GrellaGeneral: Socios $2.000; No Socios $3.200Damas y Jubilados: Socios $1.200; No Socios $1.400Tribuna San NicolásGeneral: Socios $2.200; No Socios $3.400Damas y Jubilados: Socios $1.400; No Socios $1.600Platea LateralGeneral: Socios $4.000; No Socios $5.000Platea CentralGeneral: Socios $4.500; No Socios $5.500Platea MenoresGeneral: Socios $1.500; No Socios $2.000Medios de pago: tarjetas de débito, crédito (un solo pago) y efectivo.