Ciervo atrapado en concesionaria de Paraná: “Fue algo insólito”, dijo vendedor

Paraná Un ciervo axis sorprendió a una vecina en calle Sud América de Paraná

La mañana del miércoles no fue una mañana cualquiera en una concesionaria ubicada sobre Avenida Almafuerte, a pocos metros de las Cinco Esquinas de la ciudad de Paraná. Es que apenas se comenzó con la atención al público, tuvieron una sorprendente visita: un ciervo axis, que finalmente fue atrapado., Iván Francisconi, del sector de Ventas, relató lo ocurrido, al tiempo que dejó una reflexión sobre la aparición de animales silvestres en plena ciudad.“Fue algo insólito, algo que uno no está acostumbrado a que ocurra en la ciudad, encontrarse a las 8 de la mañana con un animal que no es oriundo de la zona”, comenzó diciendo. Al comunicarse con la policía les indicaron que cerraran todas las puertas para que el ciervo quedara adentro y que la situación no pasara a mayores."Fue raro, pero se actuó rápido. El animal se estaba pegando con los vidrios, de hecho, rompió uno y lo pudimos capturar entre cinco compañeros de trabajo que nos animamos a tenerlo y tratar de tranquilizarlo porque estaba muy nervioso”, dijo.Lo tuvieron retenido durante casi media hora hasta que llegaron los especialistas y lo colocaron en una especie de jaula para trasladarlo a una reserva.“En vez de entrar en pánico reaccionamos por eso lo pudimos retener”, destacó Francisconi y dio cuenta que “a medida que lo fuimos hablando y acariciando, como si fuera una mascota, se fue tranquilizando. Es la primera vez que tengo acercamiento a un animal silvestre y fue algo raro”.Finalmente, y a modo de reflexión, expresó: “Deberíamos tomar un poco de conciencia, esos animales están buscando agua para tomar y si se están viniendo para la ciudad quiere decir que también hay un poco de culpa nuestra. Todavía no logro entender la situación, que haya animales silvestres en una ciudad”.