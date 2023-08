Un ciervo axis sorprendió a una vecina en calle Sud América de Paraná

Era Verde

Gran sorpresa se llevó una vecina de calle Sud América, detrás de la Iglesia de Santa Teresita y a pocas cuadras del estadio Presbítero Bartolomé Grella, del Club Patronato de Paraná. Cuando se disponía ir a su trabajo se encontró con un extraño visitante: un ciervo Axis se había refugiado en el ingreso a su vivienda.Alertados ante tal situación, personal policial intentó atrapar al animal sin suerte, ya que fueron burlados de un salto. El ciervo ganó la calle con rumbo desconocido y casi provoca un accidente de tránsito ya que un automóvil logró frenar a tiempo cuando casi lo embiste ante su alocada huida.Se desconoce hacia dónde huyó o qué rumbo tomó el ejemplar joven hembra de ciervo Axis, un cérvido catalogado como especie exótica invasora en nuestra región, y también cómo pudo haber llegado a ese sector de la ciudad.Lo cierto es que la vecina vio el Axis cuando, a la mañana, se disponía salir hacia su trabajo y se llevó un gran susto. Si bien el animal se encontraba en reposo, "como cansado", no dejaba de representar una situación anómala.Cuando llegó el personal policial, los uniformados contaron a los vecinos que no era la primera vez que se veían este tipo de cérvidos en áreas pobladas de la ciudad. Se han registrado episodios en la zona de Golf del Club Estudiantes y también la ruta de Circunvalación por Acceso Norte y hasta nadando en la pileta de una vivienda . También por el Parque Industrial y en las afueras, en localidades cercanas. Los policías también refirieron la cierva muerta en calle Corrientes y Victoria , en pleno centro paranaense, que murió producto de un paro cardíaco tras caer desfallecida luego de su persecución que se venía dando desde avenida Laurencena.En esta oportunidad, las autoridades no pudieron atrapar el animal como ha ocurrido en otros casos donde la Brigada de Abigeato puede inmovilizarlos y trasladarlos hacia sectores de monte. Esta vez, cuando se acercaron, el animal salió de su letargo y dio un ágil salto eludiendo a la policía y tomó rápidamente la calle al trote. Los policías salieron corriendo detrás viendo cómo en su escape el Axis casi genera una tragedia con un vehículo que estuvo a punto de atropellarlo.El animal se perdió entre las calles y hasta el momento no hay información oficial que pueda dar cuenta qué pasó.