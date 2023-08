Socios del club Echagüe protestaron por destrato hacia profesora de natación

La profesora de natación, disciplina en la que se desempeñaba desde hace 56 años y databa de varios en la institución paranaense, había notificado que había optado por el retiro del dictado de clases. Esa situación no fue contemplada en el comunicado del club, según supo expresar la docente.En base al motivo de la reunión de los socios y allegados, María Bournissent sostuvo que “se ocasiona porque manifiesto que me voy a retirar del dictado inmediatamente después de que había vuelto de un campeonato de la república, donde fui representando a mi club”.Sobre el grupo, manifestó que trabaja con los niños: “Los entreno antes de que los agarre mi marido. Es todo un equipo”.Sobre lo acontecido, la mujer reflejó: “. Tiene que ser junto con la de máster’. Los padres se negaban porque es mucho el trabajo para mantener el equipo de trabajo. Por lo menos tenían que acordar cómo iba a hacer”.Además, agradeció el apoyo de otras disciplinas: “Acá hay muchísima gente de básquet, socios muy antiguos que no están de acuerdo con la dirigencia actual. Hay gente de vóley, de patín a pesar de que tienen una representante dentro de la comisión directiva. Todo el mundo desacata lo que están diciendo".”, agregó.Para ampliar su declaración a, Bournissent expresó: “Asimismo, confirmó que hubo otras situaciones similares dentro de la institución: “Corrieron a dos profesoras, echaron a la subcomisión. Una de las profesoras ya está trabajando en otra institución y ni se molestan en hacer juicio. Ahora me pregunto, cuando esto ha explotado, ¿qué estamos esperando? ¿Saben lo que piden los socios en este momento? No tener más juicios”. Por último, habló de “precariedad” hacia el personal del club.Gustavo Piérola, en cambio, fue socio desde muy pequeños y practicó varias de las disciplinas en Echagüe. Por esta situación, afirmó: “Estamos muy preocupados por la discriminación que hay, por la falta de política deportiva. Al club lo han transformado en caja de negocios. Está por un lado la Liga Nacional, con todo el respeto que tiene, pero por otro lado hay un autoritarismo muy fuerte y un destrato hacia la subcomisión. Estamos en contra de todo eso”.