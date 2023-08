Para el Centro Comercial de Paraná es “inviable” el pago del bono de $60.000

Economía La Cámara de Comercio se suma a las críticas por la suma fija a los trabajadores

Economía Multarán a quienes no paguen bono y restringirán compras de dólares a empleados

El titular del Centro Comercial e Industrial de Paraná,, confirmó asu adhesión a lo planteado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), quienes rechazaron, por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado "son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales".“Esas entidades forman parte de la discusión salarial, que cerró hace poco con pautas claras para no perjudicar ni al trabajador ni a la pequeña y mediana empresa, ni al comercio en general”, indicó Quiroga al tiempo que cuestionó queporque se desconoce cuándo permitirán deducirlo del 931 o de alguna otra imposición de las que hace frente el comercio en general”.Y agregó: “Es una cosa de locos pensar que uno debe asumir ese pago de una suma fija a cuenta de futuras paritarias, sobre todo, si tenemos en cuenta laque rondaría el 150% interanual y la proyección para agosto del 10% por el impacto de laque llevó adelante el gobierno nacional”. “Es qué momento podremos asumir y recuperar el valor de esos 30 mil pesos”, se preguntó Quiroga.Y continuó: “El gran impedimento de lacon respecto a los márgenes que nos quedan para hacer rentable un negocio habida cuenta que”.De hecho, ejemplificó: “La dueña de una zapatería me contaba que el fabricante le enviaba la mercadería, pero sin precio; entonces, para qué quiere la mercadería, hacerse cargo del flete y tenerla en exhibición si no puede venderla al no tener un precio para pagarla y reponerla”.