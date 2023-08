El Concejo aprobó la cesión de un terreno para construir un centro de salud

El Concejo Deliberante de Paraná sancionó este martes una ordenanza impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal que contempla la donación de un terreno de 2.000 metros cuadrados para la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud destinado a distintos barrios de la zona sur de la capital entrerriana.



La necesidad de dicho establecimiento surge de un relevamiento realizado por el equipo de trabajadores de la salud, en relación a la demanda poblacional que comprende un área programática de los siguientes barrios de la zona sur: Arroyo Los Berros, Barrio Perejil, Barrio Las Piedras, Vecinal Las Américas Km 3 y 4.



En este marco, la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Andrea Zoff, manifestó su satisfacción "por el acompañamiento de todos los bloques a este proyecto".



"Esta ordenanza refleja el trabajo que se viene realizando, en este caso en particular tuve la oportunidad de reunirme con la ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos, Sonia Velázquez, oportunidad en la que nos manifestó la necesidad de construir este Centro de Atención Primaria que estará ubicado en el barrio Los Berros", destacó.



Seguidamente, explicó que "este proyecto lo que hace es destinar una parte de un terreno que había sido dado en comodato a Asociaciones Civiles que trabajan en el lugar y destinar una parte de este predio para la atención primaria".



"No solo es importante que en esa zona haya un Centro de Salud, sino que además permite que los Centros de Salud cercanos se puedan destinar a otros usos y atender otro tipo de problemáticas, dando otro tipo de servicios que hoy en día esos Centros no tienen", subrayó Zoff.



Finalmente, la viceintendenta comentó que "esta noticia fue muy bien recibida en la comunidad, porque no pensaban tener una respuesta tan pronto".



Por su parte, el concejal Sergio Granetto consideró la aprobación de este proyecto "como una medida de alto valor, que se agrega al trabajo comunitario que ya existe en la zona", y añadió que "ahora este proceso tiene una continuidad en el gobierno provincial, con la aceptación de esta donación y el trámite de la construcción del Centro de Salud".



Espectro Autista



Durante el plenario también se aprobó un proyecto de ordenanza, presentado por el concejal Sergio David Cáceres, mediante el cual se crea el Plan de Detección Temprana de Niños y Niñas con condición del Espectro Autista en el ámbito de la Municipalidad de Paraná.



En los fundamentos de la iniciativa se expresa que "el objetivo de este proyecto es buscar proteger los derechos de los niños y niñas, especialmente aquellos que presentan desafíos en su desarrollo, garantizando el acceso universal a los servicios de salud y educación adecuados, como así también a los apoyos especializados necesario para cada niño, niña y su familia".



Concejo Estudiantil



También ingresó y fue derivado a Comisión un proyecto a través del cual se declara como patrimonio cultural y educativo a los "Programas de enseñanza de la cultura de la comunidad sorda y lengua de señas en el ámbito escolar", que se presenten al inicio del año para las actividades que se desarrollen en esta ciudad, presentado por EMALSA (Equipo Municipal de Accesibilidad en Lenguas de Señas Argentina).



Dicho proyecto fue elaborado en el marco de la edición 2022 del Concejo Deliberante Estudiantil por los estudiantes de la escuela Braulio Pérez Marcio. En este plano, la iniciativa fue impulsada por los concejales Francisco Avero y Maximiliano Rodríguez Paulin.



Debate candidatos a intendente



Entre otros proyectos, tomó estado parlamentario un proyecto de resolución, impulsado por los ediles Anabel Beccaría y Emiliano Murador, que insta a la Defensoría del Pueblo de Paraná a que proceda a fijar y convocar a la audiencia con los candidatos a Presidente Municipal obligados a participar de los debates preelectorales públicos, como establece la Ordenanza Nº 9856.



En este plano, también insta a la Defensoría del Pueblo de Paraná a que realice las convocatorias, acciones y tareas de difusión pertinentes para la realización de los debates que deberán realizarse hasta 10 días antes de las elecciones generales del 22 de octubre de 2023.