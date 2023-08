Colocan medidores de agua de plástico: aclaran que “no es a fines recaudatorios”

Institucionales Capacitan a personal municipal en exigencias para instalar medidores de agua

El gobierno municipal inició la instalación de medidores en nuevas urbanizaciones de Paraná y, además, capacita al personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias acerca de los nuevos materiales, condiciones reglamentarias y técnicas establecidas para la instalación de medidores de agua.“Capacitamos al equipo de micro-medición, que es el que instala los medidores, y hace un tiempo fueron notificados todos los matriculados de la ciudad, que son quienes presentan los pedidos o renovaciones de nuevas habilitaciones, porque incorporamos el material plástico en todas las conexiones domiciliaras, eliminando el bronce y equipamiento que era revendido porque se registraban muchos hechos vandálicos”, comunicó ael subsecretario municipal de Servicios Públicos, Lucas Feltes, al aclarar que “se incorporó el medidor completo de plástico con visor de vidrio y la llave plástica como llave de paso”.Para el subsecretario municipal de Servicios Públicos, con la instalación de medidores de agua, “se genera el cuidado del consumo de agua que uno no tiene incorporado cuando no tiene el medidor; que es algo que nos pasa con el consumo de energía eléctrica”.“Con la instalación del medidor buscamos bajar el promedio de consumo de agua en la ciudad, que es elevado en relación a la cantidad de producimos por habitante”, justificó Feltes.Finalmente, Feltes informó que ya se colocaron 12 válvulas inteligentes, no registran inconvenientes y la obra continuará durante 12 meses más; al momento se construyen las nuevas cámaras para la colocación de las válvulas inteligentes sobre cañerías de hierro ubicadas sobre calles Carbó, Laprida y Colón.