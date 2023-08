Colectivos: advierten que podría resentirse el servicio por falta de combustible

Un representante gremial de colectiveros explicó aque podría haber menos frecuencia en el servicio de transporte de pasajeros porque “aparentementeEl colectivero y delegado gremial de la Federación de Transporte de la Nación, Gustavo Vernal, brindó detalles acerca de la situación a: "En este momento están circulando todas las unidades de todas las líneas. Se corrió el rumor de que iban a faltar unidades por la falta de gasoil, yo me comunique con la gente del sindicato y es efectivo”.Según explicó, Vernal:, y agregó que “En este sentido, el colectivero, ejemplifico: "En la línea 9, por ejemplo, hay tres coches que utilizan este tipo de combustible y podrían quedar inactivos si no se resuelve pronto la falta de suministro", indicó. Además, advirtió que el servicio nocturno de este lunes podría verse afectado si no se soluciona la escasez de gasoil.“Puede ser que esta noche llegue el camión cisterna con el combustible y se carguen las unidades y salgan todos los coches mañana, pero hasta última hora no vamos a saber”, concluyó Vernal.