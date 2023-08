Con mucho color y fiesta, barrios de Paraná celebraron el Día del Niño

El Día del Niño se celebró, como sucede en los últimos años. En esta ocasión, los barrios de Paraná decoraron con banderas, globos e inflables las plazas para conmemorar a los más pequeños en su día.estuvo presente en varios lugares, como en el barrio 500 Viviendas, donde el payaso “Polaina” comentó: “Estamos en el barrio 500 Viviendas del IAPV disfrutando del Día de la Infancia. Todos los chicos están contentos porque hay leche chocolatada, tutucas, entre otras cosas, para todo el mundo. También, hay peloteros y se pueden maquillar”.Asimismo, la payasa “Mariada” contó: “Me gusta dar vueltas y me encanta hacerlo. Los que toman vino son borrachos. Los chicos son mis aliados y compañeros”.En el barrio Balbi, la agrupación “7 de Marzo” llevó a cabo un evento para conmemorar el Día del Niño. Su organizador, por su parte, sostuvo: “Realizamos tres eventos, que consisten en el Día del Niño, de la Madre y el Corso”.En tanto, la Chamarrita indicó: “Es un hermoso evento con una gran agrupación como ‘7 de Marzo’ y estoy feliz, donde me vine toda maquillada para disfrutar con los niños. Me faltó toda la vecindad, pero asistí de esta manera porque me encanta compartir y estoy ambientada para todos los chicos de este lugar”.A su vez, Eduardo Vila mencionó: “Es hermoso la cantidad de gente que vino a disfrutar esta fiesta de la niñez”.También, tuvieron lugar los festejos en la plaza Lomas del Sur, donde la presidenta de la Comisión Vecinal, Nélida Beatriz Carelli, destacó: “Estamos muy felices por esta fiesta que realizamos, con una convocatoria total. Tenemos de todo un poco, donde las donas fueron hechas por mí de manera casera. También, vinieron los chicos de la facultad de Oro Verde a bailar”.“La plaza es muy bonita e inclusive agradezco a la Municipalidad porque nos colaboraron con los juegos nuevos, motivo por el cual estamos encantados. Toda la Comisión Vecinal está trabajando más los vecinos que se sumaron a ayudar”, acotó.Por otra parte, en el barrio UOCRA, Hugo Salazar, organizador del evento, manifestó: “Estamos en la intersección de las calles Espejo y Sarobe festejando el Día de la Infancia con la familia de los trabajadores de la construcción. Hay alrededor de 2 mil chicos y es una fiesta hermosa que cuenta con peloteros, chocolates, gaseosas y números musicales para las familias”.“La idea es compartir un momento con las familias de la construcción y los chicos. También, hay sorteos, bicicletas, pelotas y juguetes. Los constructores pasamos frío, calor en la obra para tener un mejor futuro para nuestros hijos. Estamos pasando una hermosa tarde”, agregó.Por último, se realizaron festejos en el Barrio Procrear, donde el organizador expresó: “Hay varios payasos con el objetivo de entretener a los muchachos y chicos. Todo es muy hermoso y el día se prestó para que la plaza este llena”.