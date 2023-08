Festejaron “contentos” el día del niño en Plaza Independencia de Paraná

Se llevó a cabo una celebración del día del niño en la Plaza Independencia, en el barrio Los Pinos de la ciudad de Paraná. En ese sentido,dialogó con Laura Cabral, presidenta de la Comisión Vecinal.Además, agregó: “Estamos contentos, gracias a toda la comunidad que vinieron y pusieron su grano de arena. Es un logro muy grande porque hace cinco meses que estamos en la ciudad, donde arreglamos un salón comunitario en el que se hizo un techo, entre otras cuestiones. Agradezco al señor Intendente por habernos dado la posibilidad de tener nuestro sueño, que consistía en la plaza”.Con respecto a los regalos, contó: “La idea es darles un número a todos los chicos que vengan, no importa que sea mujer o varón y que se lo lleven para que lo disfruten. Hay muñecas, pelotas, sorpresitas, facturas, chocolate, entre otras cosas. Es un broche de oro”.En tanto, un niño comentó que “estuve jugando al pelotero y me pinté el pelo de azul y amarillo porque son mis colores favoritos. Vine con mi abuela”.Por último, otro niño de gorro negro indicó: “El juego que más me gustó de la plaza fue el del pelotero”.