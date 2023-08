Se realizó una competencia de canotaje con deportistas de varias localidades

En una jornada radiante que reflejaba el esplendor del río Paraná, la playa del Paraná Rowing Club se convirtió en el epicentro de la. Con el sol como testigo y el río como escenario, los deportistas se lanzaron al agua para competir; en esta ocasión, las categorías juveniles fueron las protagonistas el sábado, mientras que las categorías adultas continuarán la competición el domingo.La competencia reunió a deportistas provenientes de diversas localidades, entre ellas Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón, Santa Fe y también participantes del país vecino, Uruguay.Desde el Club Regatas Uruguay, Encipiano compartió su alegría con: “La carrera fue difícil pero me fue muy bien. Cerca de 18 compañeros del club nos sumamos a la competencia, acompañados por nuestras familias que siempre nos dan su apoyo”.Ana, quien se alzó con el primer lugar en su categoría, también compartió sus reflexiones: “Competí contra 30 y quedé primera. Me gusta mucho el agua por eso hago canotaje”.Jorge Ferrier, profesor de canotaje y representante de Uruguay, compartió sus impresiones: “Trajimos a 11 deportistas desde la ciudad de Salto, Uruguay. Nos encanta la ciudad de Paraná y su río, y esta competición es una excelente oportunidad para fortalecer los lazos entre las familias de los deportistas”.Para concluir, añadió: “Además de la competición, muchos de nuestros participantes aprovechan para recorrer el Túnel Subfluvial, una experiencia que muchos no conocían y que los sorprende”.