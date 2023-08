Pases y goles, la táctica de Saviola para inculcar valores en escuelita rural

, ubicada a pocos kilómetros de Paraná, registró“Son cosas que uno siempre hace de corazónpara ayudarlos de alguna manera con el granito de arena que podamos aportar”, contó el actual entrenador de los juveniles en Barcelona.El “Conejito” se mostró contento por haber disfrutado de un buen momento junto a los niños de la pequeña comunidad del departamento Diamante. “Hay varios jugadores que andan muy bien, disfrutamos y pasamos muy bien.porque es importante para liberar muchas cosas que son complicadas en esta sociedad”, les recomendó Saviola a los alumnos.ponderó.“El cariño de los chicos siempre es especial y gratificante; me llena de orgullo y placer el poder compartir con ellos, porque son el futuro del país y, subrayó, mientras estrechaba las manos con cada uno de los estudiantes de la escuelita rural.“Sus padres, tíos y abuelos quizás les hablarán de lo que fui como jugador en algún momento, pero me interesa que ellos puedan tener en su cabeza los valores que les transmitimos, que son importantes para el deporte, la educación, el respeto y la humildad”, resaltó Saviola, quien estuvo acompañado por su pareja, la paranaense Romanela Amato.El ahora entrenador que supo hacer goles con las camisetas de River, del Real Madrid, del Barcelona y de la Selección Argentina, este viernes, regresó a sus inicios, en la canchita de la escuela rural de una aldea y, de hecho, areveló que él también, de niño, disfrutó de haber sido reconocido por las grandes figuras del deporte.manifestó.“Tuve la suerte y el privilegio de estar en la Selección desde los 17 años y sé lo que es representar a mi país, sé lo que es Argentina para el afuera, porque somos un país reconocido mundialmente por lo que ha representado el jugador argentino en las mejores ligas del mundo”, destacó Saviola a. Y agregó: “Que Argentina haya ganado el Mundial en un momento tan complicado como el que atraviesa el país, que todos estemos por el mismo logro y los mismos desafíos, al argentino se lo vio más unido que nunca”.El destacado exjugador de fútbol Javier Saviola y la modelo paranaense Romanela Amato se comprometieron en julio pasado, mientras disfrutaban de unos días en familia en las playas de Maldivas. La pareja la lleva 16 años de camino recorrido en conjunto y tiene dos hijos.“No hay nada más importante para mi futura mujer que estar acá, junto a su familia y sus amigos, en su tierra, y a lo largo del tiempo en el que la conocí, me demostró eso y me encariñé, porque, agradeció Saviola al dar muestras del inminente casamiento con la paranaense.