El Municipio relanzó la campaña contra el dengue: recorrido en oficinas y plaza

Prevención

Síntomas

Recomendaciones

Fumigaciones

Este viernes, que se conmemora el día de lucha contra el dengue, la Municipalidad abordó acciones de concientización: una acción especial en plaza Alberdi, destinada a la escuela República de Entre Ríos, con charlas informativas acerca de medidas preventivas, sobre cómo prevenir e identificar al mosquito transmisor de la enfermedad y juegos didácticos. Además, se realizó un recorrido en oficinas del Palacio Municipal, Contaduría de la Municipalidad, IOSPER, Centro del Consumidor, Secretaria Electoral, Recursos Humanos de la Provincia, Consejo Deliberante, COPNAF, y Consejo de Ciencias Económicas, para que los empleados y trabajadores tomen recaudos necesarios con plantas en recipientes.“Una vez más es necesario que le recordemos a los y las paranaenses que somos nosotros los que podemos evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, porque es un mosquito domiciliario que se cría en floreros, bebederos de mascotas, canaletas o recipientes que tengamos en nuestros patios y pueden acumular agua. En esos lugares es donde la hembra pone sus larvas”, dijo Silvina Saavedra, subsecretaria de Ambiente y Acción Climática.Autoridades de la escuela República de Entre Ríos valoraron la posibilidad de ser parte de las actividades. Cristina, docente de sexto grado, dijo: “Es importante porque los alumnos son los que llevan la información a la casa, así que está buenísimo para que lleven la información correcta”.A principios de 2023, se realizaron bloqueos sanitarios, ante la presencia de casos positivos de dengue. Se visitaron 6.883 casas, de las cuales se ejecutaron 469 bloqueos; se fumigaron 5.570 viviendas.Cada año, los promotores ambientales recorren los barrios de la ciudad y, casa por casa, informan sobre la forma de eliminar los criaderos, entre lo que se destaca la limpieza de patios y la descacharrización. Desde el 2020 a la fecha, los agentes del área de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática visitaron 288 barrios. De esas recorridas, Servicios Públicos aportó 327 camiones para recolectar los elementos y artefactos en desuso que eliminaron los y las vecinas, tras cada recorrida.Además de los promotores ambientales, la tarea de prevención también se realiza con la dirección de Control de Plagas y Vectores, la Dirección General de Comunidades Vecinales y Servicios Públicos. Es una campaña que se mantiene durante todo el año y se refuerza en la temporada estival.El Municipio busca sensibilizar sobre la enfermedad del Dengue y que se haga habitual la descacharrización de los patios para evitar la cría del mosquito transmisor de la enfermedad. La enfermedad del dengue es una de las 10 afecciones que amenaza la salud pública mundial. En ese sentido, la campaña de prevención se hace durante todo el año.La funcionaria recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un documento en el que advierte que el fenómeno climático global El Niño generará efectos sobre la salud, puntualmente, podría intensificar los casos de dengue, Zika y Chikungunya.El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; Náuseas y vómitos; Cansancio intenso; Aparición de manchas en la piel; Picazón y/o sangrado de nariz y encías. Ante estos síntomas se debe acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado.La medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados. Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior.-Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).-Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días.-Rellenar los floreros y porta macetas con arena húmeda.-Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.-Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.-Tapar los tanques y recipientes que se utilizan para recolectar agua.-Verter agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera.La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias, ya que solo se recomienda en momentos de emergencia sanitaria, cuando se detectan casos con sospecha de dengue. Además, siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan y puedan acumular agua en las casas y espacios públicos.