Multaron a supermercado de Paraná que vendía productos vencidos como “ofertas”

La Dirección General de Defensa del Consumidor de Entre Ríos llevó a cabo una importante inspección en un supermercado ubicado en calle Juan Garrigó de la ciudad de Paraná. El resultado de esta intervención dejó al descubierto una situación preocupante:Entre los productos vencidos había galletitas dulces, snacks, condimentos, entre otros.Al respecto, el titular del Defensa del Consumidor, Fernán Poidomani, informó a Elonce que “no deja de sorprendernos que sigan apareciendo productos vencidos a la venta y que ni siquiera podemos decir que se trata de un olvido, sino que lo hacen con una intencionalidad porque los largan como ofertas y descuentos”.“En lo que va del año se supervisaron más de 150 supermercados en toda la provincia, donde se hacen dos o tres locales por día”, dijo al dar cuenta que hallar productos vencidos en góndolas “es una cuestión cotidiana que nos preocupa y queremos alertarle a los consumidores para que pidan la solicitud de inspección a través de la página web”.Al ser consultado sobre los supermercados que exhiben productos vencidos, destacó que “toda infracción que no puede ser subsanada puede ser susceptible de alguna medida que prevea o prevenga que un consumidor tenga acceso a un producto vencido. Normalmente lo que se realiza, es que cuando se encuentra un producto vencido expuesto, se lo retira, se hace una inutilización y se deja en el acta”.Y continuó: “En el caso que el comerciante no reconozca que la mercadería está vencida se realiza una intervención, los productos se embalan y se dejan en otro lado. Hasta que se realicen los descaros correspondientes”.Asimismo, Poidomani, aseveró que “las multas que deban pagar los comerciantes no tienen que ser más beneficiosas que vender el producto vencido. Es por ello que se calcula alrededor de un millón de pesos. Si luego de la infracción no hay más mercadería vencida expuesta, puede continuar atendiendo”Finalmente, destacó: “De los 150 comercios inspeccionados en la mayoría se han encontrado productos vencidos. Por eso solicitamos que se los consumidores constaten el aspecto de producto, muchas veces se inflan”.