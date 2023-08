Vecinos del complejo PROCREAR piden cambio en la administración del consorcio

Vecinos del barrio PROCREAR de Paraná, ubicado en la intersección de General Espejo y Sarobe, alzaron su voz en busca de un cambio en la administración del consorcio. Este reclamo surge debido a lo que consideran 'diferentes irregularidades' que han venido experimentando en relación a los trabajos de mantenimiento y la gestión financiera del conjunto habitacional.En una entrevista con, Jonathan Frank, uno de los residentes, expresó su preocupación:Frank explicó que, al no haberse completado aún el proceso de fideicomiso, no han tenido la capacidad de elegir su administración, que fue designada por el Banco Hipotecario.Uno de los principales problemas mencionados por los vecinos es la falta de cumplimiento por parte de los contratistas y del administrador en lo que respecta a las tareas de mantenimiento y supervisión. “La gente que contratan no cumple con sus responsabilidades, y el administrador no se asegura de que los contratistas hagan su trabajo adecuadamente”, detalló Frank.El tema de la seguridad también ha sido un foco de preocupación. “Por ejemplo, venció la carga de los matafuegos el mes pasado y aún no se ha realizado el control necesario”, señaló. Otro vecino, Fabián, subrayó la importancia de la seguridad al señalar que algunos residentes han tenido que recargar los extintores por su cuenta para garantizar la protección.Otra cuestión que ha agitado el ánimo de los vecinos es el aparente sobreprecio en los materiales utilizados en el mantenimiento. Fabián compartió su experiencia: “En las expensas de junio nos facturaron cinco paneles LED a $21.000, pero en agosto compré cinco plafones idénticos por $16.500, lo que implica”. Además, mencionó que los residentes también han tenido que asumir tareas que deberían ser responsabilidad del administrador en colocar estos plafones.Los residentes han intentado establecer comunicación con las autoridades del Banco Hipotecario, pero no han recibidos respuestas. Frank compartió sus frustraciones: “Hemos elevado notas administrativas y al Banco Hipotecario, pero no hemos obtenido respuestas claras. Desde la sede de Paraná nos dicen que todos los reclamos se derivan Buenos Aires”. En este sentido, varios vecinos han presentado denuncias ante defensa al consumidor y algunos han tomado medidas legales para abordar la situación.La reciente movilización de los vecinos llevó a que el administrador del consorcio finalmente se comunicara con ellos, aunque de manera virtual. En este sentido, Frank destacó:. La situación financiera de los vecinos tambien se ve afectada:, manifestó Frank.Mario, otro vecino del lugar, compartió su experiencia:. Hemos presentado reclamos en Buenos Aires, pero las respuestas han sido insuficientes”.“Yo le reclame muchas veces y me devolvió una bomba que me parece que no es porque esta destruida y no la podemos colocar. De ese mismo problema hay varios edificios en la misma situación y ya no saben qué hacer. Es algo que le corresponde arreglar al administrados, y luego arreglar con los propietarios el tema de comprar o hacerla arreglar y se hace la división correspondiente”, concluyó el hombre.