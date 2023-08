Paritaria municipal: APS no aceptó la oferta salarial y protestará este viernes

al básico de cada categoría en un solo pago, en agosto. El acuerdo paritario no fue acompañado por lay convocó a una protesta para este viernes al mediodía en plaza 1º de Mayo.que el gremio que nuclea a los jerarquizados no aceptó la oferta salarial “porque es la primera vez que hubo una propuesta inicial, que fue de un 24%, y luego desmejorada con un 22%”.“La oferta anterior fue presentada antes de las PASO y después nos volvimos a sentar, pero hoy el Ejecutivo de Paraná cerró un acuerdo, sin nuestro gremio, por un 22%”, aclaró Levrand.Y agregó:; con lo cual, a nuestros compañeros municipales les decimos que no nos otorgaron nada porque, si a nuestro salario se le quitó el poder adquisitivo con la devaluación y el Ejecutivo otorga ese porcentaje,”.En relación al aumento del mínimo garantizado acordado en la paritaria municipal, Levrand refirió que la disposición “implica, porque a los compañeros que menos ganan tendrán que otorgarles una suma en negro para llegar a esos $185.000 que ofreció el Ejecutivo de Paraná”. Y aclaró que “a esa suma se llega con un adicional único que de $4.000 pasa a $8.000. Es decir que, a fin de mes, no cobrarán $185.000 sino que es $185.000, menos $8.000”.Ante la disconformidad con el acuerdo paritario,para comentarle al ciudadano de Paraná cuál es nuestra postura y por qué rechazamos la propuesta del intendente Bahl”.En la ocasión, otro de los representantes de la APS, Ariel Garay, manifestó: “Seguimos con sueldos básicos muy lejanos a la realidad porquey agregarle un 22% está muy lejos de lo que se necesita. Además, seguimos con los achatamientos porque en vez que aumentar los básicos, aumentan el mínimo garantizado, con lo cual, la carrera también sufre ese achatamiento”., sentenció.“Es un estado en el que el Ejecutivo nos deja más incertidumbre y los trabajadores, día a día, cada vez se ven más indigentes con menos poder adquisitivo ante la inflación que, no la causa el gobierno municipal, pero si la sufrimos los municipales”, cerró Garay.