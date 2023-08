Se correrá este sábado la Maratón de los Niños en el Paseo de Los Pájaros

Un fin solidario

Se correrá la X Edición de la Maratón de los Niños en el Paseo de Los Pájaros, este sábado, desde las 15, en Paraná. Esperan 500 participantes. La actividad, además, tendrá un fin solidario porque se recibirán donaciones de pañales para destinar al hospital San Roque.“Si bien hubo dos años en los que no se hizo la maratón, por la pandemia, llegamos a la edición número 10. Hubo niños que vinieron en cochecitos, después crecieron y siguieron participando, y otros que por la edad ya no podrán hacerlo”, comentó ala responsable de Gimnasio Taian, Andrea Sanfilippo.En la oportunidad, la organizadora destacó el acompañamiento de colaboradores, comerciantes y responsables de instituciones “porque si bien es gratis para los participantes, se requiere de gastos y compromisos que hay que cubrir”.La maratón tendrá distintas instancias, según la edad de los participantes, y se correrá en el Paseo de Los Pájaros, en las inmediaciones de calles Liniers y Claudio Fink, en la zona del Puerto Nuevo.“Es un circuito recreativo, no competitivo; y lo más lindo es que los chicos, una vez que corren, tendrán hidratación, frutas y la medalla que tanto esperan”, informó Sanfilippo al confirmar que esperan, aproximadamente, 500 participantes.La maratón, como en cada edición, tendrá un fin solidario. “Este año nos enfocamos en el hospital San Roque porque vamos a colectar pañales, desde prematuros hasta juveniles”, anunció la organizadora al hacer extensiva la invitación a participar de la jornada que se desarrollará. También habrá juegos, peloteros y sorteos.“Los niños están muy motivados de poder competir y lo más lindo es que involucran a la familia y, a través de ellos, llega el mensaje sobre la importancia de realizar actividad física a temprana edad. Además, el hecho de recibir una medalla, del tamaño y el color que sea, para ellos es algo muy esperado”, ponderó Sanfilippo.Por su parte, Agustín Godoy de la secretaría de Integración y Cooperación de UADER, anunció que, durante la actividad, “la carrera de Gerenciamiento Gastronómico de la Facultad de Ciencias de la Gestión brindará frutas para los participantes y el Rectorado acercará una ludoteca con juegos vinculados al ambiente para que los chicos puedan incorporar conceptos sobre el cuidado de la casa común”.