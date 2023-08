El Gobierno Municipal y tres gremios llegaron a acuerdo paritario: el detalle

SUOYEM, Obras Sanitarias y ATE acordaron con el Ejecutivo Municipal de Paraná, una suba del 22% al básico de cada categoría en un solo pago, en agosto, entre otras mejoras. “De esta manera, la actual gestión municipal continúa sosteniendo las subas salariales por arriba de la inflación, en una paritaria abierta y en permanente diálogo”, señalaron desde el Municipio.



A partir de la propuesta del Ejecutivo, y con la conversación con los gremios, se consensuó este acuerdo, con sumas que son acumulativas y determinan un incremento acumulado de 130,08% al mes de septiembre de 2023.



El detalle del acuerdo alcanzado es el siguiente:



1.-Otorgamiento de un incremento salarial del 22% a los básicos de cada categoría en un solo pago y en el mes de agosto del presente. Esta suma estará dirigida al personal de Planta Permanente y contratados de servicios.



2.-Incrementar del 2% al 3% mensual él recupero del salario acordado anteriormente, a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre de 2023.



3.-Disponer de un aumento del Salario Mínimo Garantizado, ascendiendo a la suma de $185.000 (pesos ciento ochenta y cinco mil) a partir del mes de agosto del presente.



4.-Incremento del Adicional Único (ordenanza 8817) a $8000 (pesos ocho mil) en la liquidación complementaria del mes de septiembre y a $12000 (pesos doce mil) pagaderos en la liquidación complementaria en el mes de octubre.



5.-Actualización de los valores de las asignaciones familiares a partir del mes de agosto.



Fabricio Gómez, de SUOYEM, sostuvo que “para paliar esta crisis que estamos viviendo, esta inflación constante, que a los compañeros y compañeras les ingrese un monto al bolsillo, es valorable. Más en una mesa de diálogo permanente, como estamos, mes a mes, porque lo importante es no perder el poder adquisitivo”.



Malena Turello, referente de ATE, manifestó: “Valoramos en general el acuerdo como positivo, sabiendo sobre todo la disposición al diálogo que hubo durante todo el proceso. Entendemos que es un avance importante para el salario municipal”.



Luego, añadió: “No podemos perder de vista tampoco que esta instancia de negociación que se cerraría ahora arrancó con una propuesta del ejecutivo de un 7% y estamos cerrando en un 22, o sea que no podemos decir que no han sido fructíferas las negociaciones”.