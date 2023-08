“Es preocupante”, afirmaron estudiantes tras modificación de Ley de Alquileres

Economía Los puntos clave del proyecto de Ley de Alquileres que se aprobó en Diputados

Se realizó la modificación de la Ley de Alquileres en la sesión en la Cámara de Diputados. Entre algunos de los puntos, se encuentra la reducción de tres a dos años del contrato de alquiler y de la posibilidad de alternar el precio del alquiler de un departamento. Ante esta situación,dialogó con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de UNER.Luciana, quien pertenece al centro de estudiantes Redes de la Facultad de Ciencias de la Educación, cursa su último año de la carrera y actualmente alquila un departamento. Ante la modificación, dijo que “para todos los estudiantes que intentamos independizarnos y vivir solos mientras estudiamos una carrera y trabajamos es algo que asusta. Asusta al futuro de lo que nos viene. Más que nada, los chicos que vienen de afuera que no saben si van a poder seguir la carrera”. En ese sentido, agregó: “”.Otro alumno que forma parte del Centro de Estudiantes aseguró: “No llegan a fin de mes y algunos ya están pensando entre la educación y el alquiler. Que ya tenga media sanción es un golpe para los estudiantes que tratamos de independizarnos, crecer y vivir”.Nicolás, oriundo de Buenos Aires y que radica en la capital provincial hace dos años, precisó que “hay muchos estudiantes que se autosostienen. No está la facilidad de volver a la casa de los padres para algunos. Unos hace años que estamos alquilando. Lo que se pone en tela de juicio ahora es “’¿llego o no llego a paga el alquiler?’. Es el derecho a la vivienda, que no es cualquier cosa. Vinculado a eso, está el derecho a la educación porque por no vivir acá mucha gente deja de estudiar. Ya ha pasado y no es de ahora.".