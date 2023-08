“No pasó nada raro”, aseguró comerciante de barrio San Agustín

Paulo tiene carnicería en un supermercado ubicado en calle Casiano Calderón de la capital entrerriana. El mismo confirmó aque este martes “entraron dos chicos y sacaron unas latas de cerveza. Nada más, no pasó nada raro”.”.Afirmó que los negocios vecinos no tomaron ningún tipo de recaudo excepcional, porque este tipo de hurtos “son habituales”.“Trabajamos normal. Abrimos de 9 a 13 y de 17 a 21”, por le época del año, afirmó. Acotó que nunca se pudo entrar con bolsos o mochilas al local.Finalmente, comentó que “hoy el trabajo está complicado, sobre todo por los aumentos de precios”, a la vez que remarcó que “si seguís la psicosis, te da miedo. Se toman recaudaos, estamos con cuidados”.Por su parte, una comerciante vecina contó aque “ayer vinieron con rumores de saqueos, pero no eran más que eso. Pasó un cliente y nos dijo, pero uno no puede cerrar por rumores. Por lo que sabía ocurrió lo de siempre, que sacan algo y lo llevan entre la ropa. En la zona todo quedó abierto. Cerramos a mediodía, como lo hacemos habitualmente”, afirmó.Asimismo, acotó que en la zona vienen colocando desde hace un tiempo cámaras de monitoreo policial, lo cual consideró “una mejora para el barrio”.Por último, expresó que “hoy hay menos gente porque fue día institucional en la escuela que está a pocos metros del lugar”.