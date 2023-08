La Asamblea Ciudadana Ambiental analizó los resultados de las PASO

La Asamblea Ciudadana Ambiental se reunió días pasados para analizar los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizaron el pasado domingo 13 de agosto y en el encuentro expresaron su sorpresa por los resultados.



En diálogo con Elonce, Alicia Glausser, referente de la asamblea afirmó: “estamos sorprendidos y asustados de estos resultados, de estos políticos nuevos que vienen con muchas promesas”, en relación a los números obtenidos por Javier Milei.



“Las personas grandes que hemos vivido todas las dictaduras y las etapas donde el país se ha hundido y levantado, nos consideramos desconcertados y asustados y creemos que, si el pueblo argentino que tiene problemas ha votado una cosa nueva, es revivir la historia”, dijo y acotó: “En esto hacemos un llamado muy fuerte al gobierno nacional, provincial y municipal para que revean de aquí a octubre lo que más puedan. Hay que rever los precios, los salarios, y todo lo que hace falta para que empiecen a cambiar las cosas. Hay un cansancio en la población de cuatro años, más los cuatro anteriores que fueron terribles y este gobierno que no pudo enderezar como habíamos pensado”.



Paso seguido, Glausser se dedicó a los jóvenes y entendió que “tienen que reflexionar porque no tienen historia de haber pasado cosas como pasamos nosotros. Hoy celebramos la democracia y los jóvenes tienen que trabajar para que este gobierno o el próximo hagan los cambios a favor de todos los argentinos; tienen que entrar en la política para exigir y participar. No tienen que creer que viene un mesías a salvar, al contrario, viene a sacarle lo poco que tienen”.



Finalmente, la referente aclaró que desde la Asamblea Ciudadana “no tenemos tener partidismo, lo hacemos como ciudadanos democráticos, independientes, como libres que somos, diciéndole a la ciudadanía que piense que los mesías nunca vienen a hacer las cosas bien”. Elonce.com