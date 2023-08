Los pasajes interprovinciales aumentaron entre un 10 y un 15 por ciento

Desde el pasado viernes rige un aumento en el precio de los boletos para los viajes interprovinciales.Desde la empresa Autotransporte 21, Guido, mencionó aque la suba “ronda entre el 10 y el 15 por ciento” y mencionó que “se dio un redondeo con múltiplo de 50, porque los billetes de 10 y 20 no se consiguen y había conflictos con los pasajeros por el cambio”. Y acotó que “también hemos tenido faltante del billete de 100 pesos”.Consultado sobre cómo quedaron los nuevos valores, manifestó que el pasajeGuido recordó que para la línea Paraná - Diamante “existe un bono, con descuentos del 15 al 20 por ciento, cada empresa tiene su sistema, es para el viajero frecuente, como trabajadores o estudiantes”.En tal sentido, mencionó que el pasajero ya se esperaba el aumento “porque en los últimos días preguntaban y decían que raro que no aumentó”.“No nos sorprendemos porque todo sube”, dijo una mujer que esperaba a su hijo que venía desde Federal por motivos laborales.Mientras que una mujer que iba hacia Villa Libertador, por cuestiones médicas afirmó: “Ni me fije que había aumentado”.Finalmente, una joven estudiante de Odontología de la UAP, recordó que “a principios del año pasado el pasaje estaba a 300 pesos; está todo caro, y es una complicación para los estudiantes”.