Se desarrolla en Paraná el campeonato argentino de SUP

La ciudad de Paraná reunió a los mejores raiders del país, para el campeonato argentino de SUP. El evento se desarrolla en el balneario municipal de la capital entrerriana., manifestó Francisco, un organizador del evento, a“Después está la disciplina ‘Reis’, los cuales consisten en springs de velocidad de 200 metros y son puntuables para el campeonato argentino. Esta es la cuarta fecha del campeonato y es la séptima vez que se hace en Paraná”, agregó.“Es un sueño cumplido que no para de crecer. Cuando se hizo la primera fecha fue en 2016, largamos desde la Playa del Thompson y dimos la vuelta por atrás de las islas. También vinieron gente de Uruguay, Mar del Plata a correr porque esa jornada fue clasificatoria para el Mundial que se hizo en Fijí, donde me convocó el equipo argentino”, destacó.“Después estuve en Villa Urquiza, Paraná, que son 17 kilómetros en línea recta por adentro y ese evento fue un éxito porque la gente me lo sigue pidiendo”, remarcó.