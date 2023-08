Recolectores de residuos repartieron caramelos y globos durante su recorrido

En el barrio Ciudad Perdida de Paraná, los, sorprendieron al barrio con un gesto conmovedor y lleno de alegría. En una iniciativa inspirada por el Día del Niño, los trabajadores decidieron regalar sonrisas y momentos especiales a los más pequeños.Vistiendo sus uniformes habituales, los recolectores agregaron un toque de color a sus atuendos, incorporando pelucas y narices de payaso, e incluso algunos optaron por mamelucos coloridos. Su objetivo era claro: llevar alegría a los corazones de los niños.En un emotivo diálogo con Elonce, uno de los recolectores expresó: "Hoy estamos realizando la recolección habitual, pero decidimos salir a brindarles una sonrisa a los niños con caramelos y globos".Para este recolector el gesto tiene un significado personal más profundo:, comentó.Oscar, señalado por sus compañeros como el impulsor de esta hermosa idea, compartió su inspiración: "Mi padre solía hacer esto en su barrio, y yo continué la tradición. Mi hermano también lleva adelante esta iniciativa en el Barrio Pancho Ramírez".Ademas, según explicó Oscar,. Aunque, con esta acción pretendenLos recolectores continúan cumpliendo su labor esencial: "La basura siempre debe juntarse", afirmó Oscar. Pero su dedicación a los niños no pasa desapercibida. "Brindarles algo a los niños me llena de felicidad, a veces incluso me emociona", confesó el hombre.Jorge, otro miembro del equipo, concluyó: