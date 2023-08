Camiones de YPF abastecieron de combustible a estación de servicio de Paraná

Paraná Subió el GNC en YPF y estación de servicios no tiene nafta ni gasoil desde ayer

Tras la devaluación de aproximadamente del 22 por ciento dispuesta en el Banco Central, en algunas estaciones de servicios no había expendio de combustible. En Paraná, una de las estaciones afectadas fue una YPF de calle Alsina y Carbó.Al respecto, el presidente de CNCA, quien tiene a cargo la estación de servicios Enrique Vairettii, sostuvo anteque desde el miércoles a las seis de la mañana no había combustible y “este mediodía de jueves llegaron dos camiones”.“Creemos que no va durar nada ya que suponemos que en breve se va a terminar, no sabemos cuándo vendrá otro camión y eso nos preocupa mucho”, dijo al destacar que al terminarse el acuerdo de precios con el gobierno, ahora hay diferencia de hasta 50 pesos por litro con otras petroleras” y el precio no tuvo actualización.“Es un rubro muy complicado y sería bueno que se organicen de una vez por todas y fijen un precio común. La devaluación de un 22 por ciento, creo que es pedida por el FMI y genera una situación muy inestable”.