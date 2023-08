Los medicamentos registran subas de hasta 25%: algunos precios de referencia

Tras la devaluación, los distintos artículos de consumo masivo han sufrido aumentos en sus precios. Y dentro de los mismos, los medicamentos no son la excepción. “Perfumería y medicación tuvo un aumento general. Desde el lunes empezamos con los incrementos de 20 a 25 por ciento”, dijo ael farmacéutico Mauricio De Paola, de farmacia A+A.Ejemplificó como para tomar referencia que “un Actron 600 pasó de 1350 pesos a 1.900. Y así con todos a nivel nacional. Un Qura Plus, la tabletita se fue de 1.200 a 1.900 pesos. En el caso de un repelente de 2.500 a 3.200”.Remarcó que “estamos hablando en promedio de 500 a 700 pesos de aumento. Todos los días recibimos planillas nuevas y hay casos en los que no podemos comprar con los proveedores hasta que actualicen sus precios. Para realizar una compra tenemos que esperar 48 o 72 horas”, por lo que estimó que en algún momento “podría haber faltante”.Consutlado sobre la reacción de los clientes, manifestó que “ya están acostumbrados por la situación que estamos viviendo, pero esta suba fue demasiado alta”.