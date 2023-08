Empleados de Administración Contable del hospital San Martín retienen servicios

Trabajadores del área de Administración Contable del hospital San Martín realizan asambleas y retención de servicios.El delegado, Hernán Narváez, señaló que “reclamamos algo que nos corresponde. Hay un decreto que se firmó en enero que abarca a todos los empleados administrativos contables que dependen del Ejecutivo. Se abona con el Código 243. Agotamos todas las instancias y, lamentablemente, tuvimos que llegar a esto”.Admitió que “al monto todavía no lo tenemos en claro porque este código difiere según la antigüedad, categoría y cargo”. Son 87 los trabajadores a los que alcanza.Advirtió que “hasta que tengamos respuestas seguiremos con este tipo de medidas por tres horas” diarias, de 8 a 11.Consideró que “seguramente se va a resentir” la atención en el nosocomio, aunque “las emergencias están garantizadas”. No obstante, sostuvo que si esto no se resuelve evaluarán tomar otras medidas.