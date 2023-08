La mayoría de las empresas mantiene los valores de los pasajes de colectivos

Sociedad Qué día será feriado por el 17 de agosto y cuándo habrá otro fin de semana XXL

Tras la devaluación y el incremento en los precios de los combustibles, algunas empresas de colectivos que prestan servicios interprovinciales ajustaron el valor de los pasajes, pero la mayoría todavía las mantiene sin variación con respecto a la semana pasada. En los casos en que hubo subas, las mismas rondan el 10 por ciento.Según supo, este jueves, viajar desde Paraná a Santa Elena costaba 2.100 pesos, a Feliciano 3.300 pesos y a Federal 2.800.Uno de los destinos que tuvo un reajuste fue por ejemplo a Rosario que pasó de 2.800 a 3.100 pesos. Mientras tanto, había expectativas en cuanto a nuevos valores.Tomarse el colectivo a Buenos Aires, hoy tenía un costo de 12.000 pesos, pero algunas empresas realizan promociones por lo que se encontraban pasajes a 8.500 o 9.000 pesos.Un hombre que viajaba a Crespo, dijo aque el boleto le costó 640 pesos y que le pareció “accesible” aunque remarcó que “en estos días está todo descontrolado”.En tanto, una señora que iba a Rosario del Tala confirmó que pagó $2.700 y que “no ha aumentado. No me parece accesible, pero uno viaja por necesidad”.Una viajera procedente de Santa Elena y que hizo escala en Paraná para seguir rumbo a Rosario para “pasear”, consideró que el pasaje “todavía está accesible, pero no sé a la vuelta”.