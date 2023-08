Fiesta de Disfraces: ya se vendieron 20 mil entradas y hay expectativas

Venta exitosa

LOS PRECIOS

Video: Fiesta de Disfraces: los colores y sonidos de la fiesta más manija del país

El Espacio BLACK

Luego de un mes de intensa preventa de entradas que tuvo lugar entre el 15 de junio y el 15 de julio, la Fiesta de Disfraces de Paraná retomó la venta de entradas para la edición 2023. Este icónico evento, está programado para el 7 de octubre en la capital entrerriana., expresó.Para mantener viva la emoción entre los seguidores, se lanzó un atractivo sorteo por redes sociales de 200 entradas. Uranga explicó que esta iniciativa surgió como respuesta a un mes de menor actividad promocional, buscando avivar el interés y la anticipación de los asistentes.Uranga también abordó los desafíos que conlleva la organización de un evento de esta envergadura. “Estamos charlando mucho respeto a los artistas porque los precios cambian minuto a minuto, pero vamos a tratar de estar a la altura para que a la gente le guste”, aseguró el organizador.Asimismo, Uranga, destacó que hasta el momento la respuesta del público ha sido alentadora. “Esperamos la misma cantidad de público que el año pasado donde estuvimos arriba de las 40 mil personas.Ahora viene una nueva etapa de venta de entradas, que quedan 50 días aproximadamente así que estamos bastante expectantes”, manifestó., son una opción general o los pases para el espacio VIP y el Espacio Black. El costo delde la entrada.A continuación, los nuevos, pero tiene opciones*. Incluye estacionamiento con reserva.: Mesa para 8 personas con vista preferencial al Main Stage + 8 tickets + 3 parking + $ 250.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Mesa para 8 personas en Espacio Black + 8 tickets + 3 parking + $ 200.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Ticket individual Standing: incluye un ticket con acceso al evento y al sector BLACK + $ 15.000 de saldo cashless no reembolsable. No incluye mesa.De esta manera,: Mascarita Cotillón - Corrientes 210 (Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00. Sábados de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.: con opción pickup o con envío a domicilio.: 9 de julio 2226 – Local 6 Galería 9 de Julio (Lunes a sábados de 8:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00): Teatro Círculo (Laprida 1235) – Operado por Ticketek: Quality Espacio (Av. Cruz Roja 200) – Operado por Ticketek: Teatro Ópera (Av. Corrientes 860) – Operado por Ticketek https://www.tiendafdd.com.ar con envío a domicilio o sucursalPAGANDO CON MODO DE NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS y NUEVO BANCO DE SANTA FE: 3 cuotas sin interés (válido en www.tiendafdd.com.ar y Puntos de Venta presenciales en Paraná y Santa Fe).