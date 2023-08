Obras en calle Córdoba: Piden a los automovilistas respetar los cortes y vallas

En el marco de la refacción de la plaza Enrique Carbó de Paraná, ubicada detrás de Casa de Gobierno, desde este martes rige un desvío del tránsito en calle Córdoba, entre Alameda de la Federación y México.En diálogo con, Juan Carlos Brambilla, director de Tránsito, dio cuenta que hay automovilistas que no respetan las prohibiciones para circular y estacionar por la zona que se ve afectada por la obra.“Es una zona muy transitada, pero lo que hay que entender es que todas las obras que se hacen es en beneficio de los vecinos. Este corte se extenderá hasta el día 25 siempre dependiendo de las condiciones meteorológicas”, dijo el funcionario y pidió a los vecinos tener paciencia.Sobre los controles en la zona, explicó que “hay inspectores de tránsito, de los nuevos que se incorporaron hace un año, y en principio ellos orientan a los automovilistas los cuales tienen que respetar no sólo al inspector y las indicaciones sino al peatón y en este sentido, son bastantes intolerantes a esta situación”, afirmó.“La valla también se debe respetar, porque muchas veces se observan situaciones donde el conductor, con tal de ingresar, corre la valla, pero el ingreso en esta zona de Córdoba, entre Alameda y México es únicamente para los frentistas que hoy ingresan contramano”, expresó Brambilla.Paso seguido, reconoció que las obras complican el tránsito, “pero tienen que tener un poquito de paciencia”.Para contribuir a la fluidez en el tránsito se levantó el estacionamiento medido de calle Laprida, entre Buenos Aires y Santa Fe. También el estacionamiento ubicado en calle Buenos Aires, entre Garay y Alameda de la Federación.“La orden para los inspectores es hacer sonar el silbato y hacer entender al conductor sobre la infracción. La idea no es hacer multas, pero somos hijos del rigor y permanentemente no se respeta el tránsito y hay que proceder a multar, no queda otra. El infractor no quiere ser multado, pero tampoco respeta, esa es la realidad”, reconoció finalmente el director de Tránsito.