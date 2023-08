El Municipio hará abordajes integrales en Barrio 98 Viviendas y Toma Nueva

El primero será este jueves en el área programática del Centro de Salud Municipal Papa Francisco, Barrio 98 Viviendas; el viernes, en el área programática del Centro de Salud Toma Nueva. Habrá controles de vacunación y de salud animal. “No sirve tratar a una persona enferma si no se trata el entorno donde se está enfermando”, explican desde el Municipio.El operativo estará a cargo de la Subsecretaría de Salud y profesionales de los centros de salud municipales, personal de la Dirección de Salud Animal, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Para garantizar la sanidad general, también se hará una vacunación y desparasitación de perros y gatos y trabajos de desratización.Anteriormente, el operativo integral se realizó en Barrio Arenales y Barrio San Martín. “Estos abordajes son necesarios porque muchas veces la población no se acerca al edificio del centro de salud y ahí cobra importancia la atención primaria y promoción de salud. Durante todo el año, hacemos estos abordajes y trabajo en el territorio, en el corazón de los barrios populares y en las distintas áreas programáticas de los centros de salud municipales”, destacó Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud y de Ambiente y Acción Climática.Los profesionales de las distintas áreas estarán, el jueves, en el Barrio 98 Viviendas y el viernes en la zona de la Toma Nueva, a partir de las 10. “Es un operativo integral porque no sirve de mucho tratar a una persona enferma si no se trata el entorno donde se está enfermando. Los vecinos toman muy bien estos operativos y es una logística que le conviene a toda la comunidad de la zona”, agregó Saavedra.