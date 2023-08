Fiesta de Disfraces: el valor para el Campamento y los detalles de la Previa

Servicios del campamento

Los valores

El predio

Entretenimiento

Todos los detalles del Campamento:

Comenzó la venta de los tickets para acceder al campamento la edición 2023 de laserá desde el viernes 06 hasta el domingo 08 de octubre, en el Complejo Mar de Sueños, a unos 500 metros del predio de la fiesta más grande de Latinoamérica., siendo un lugar donde las premisas son la buena convivencia, respeto y diversión.Nació como alternativa para servir de ayuda ante la limitada capacidad hotelera de la ciudad y el campamento se ubicará sobreEl lugar cuenta con piscinas de grandes dimensiones, toboganes de agua, amplia zona de parquizado con sombra, baños equipados, estacionamiento, kiosco, despensa, servicio de comida y barras.Durante las noches del campamento de la Fiesta de Disfraces, desde la organización propusieron diversas actividades de recreación y servicios para los alojados.Dentro de las instalaciones del complejo “Mar de Sueños” se ofrecen carpas para dos personas y cabañas, que tienen una capacidad de hasta cuatro personas.Dentro del precio está incluido el estacionamiento y fiesta previa que se hacen en el parque acuático.(Campamento 2 noches (viernes 6 y sábado 7 de octubre): $18.000,00(Campamento 1 noche (sábado 7 de octubre): $10.000,00(Previa): $5.000,00Comedores: el complejo cuenta con varios puntos de despacho de comida rápida, en una amplia franja horaria para cubrir toda la demanda.Además, contará con zonas de barras, serán grandes frentes de atención con personal especializado pata el despacho rápido de debidas. Como así también personal ambulante que recorrerá las diferentes zonas del parque para la venta y entrega de bebidas.También habrá un kiosco donde se comercializarán artículos menores y básicos.El predio cuenta con seguridad las 24 horas, tanto en el parque, ingresos, zonas de carpas y estacionamiento.Habrá un puesto de atención medica con todo el equipamiento necesario, personal médico y una ambulancia en caso de traslados.Además, los organizadores comunicaron este miércoles que, señalaron.El predio cuenta con una zona de piletas, toboganes y un gran parquizado. Habrá djs y música de forma permanente, asegurando la diversión y el buen clima de la fiesta.El sábado 7 de octubre, tendremos una jornada llamada, donde esperamos a miles de asistentes provenientes de diferentes partes del país a través de las empresas de viaje amigas.Se podrá hacer uso de las instalaciones de la zona de piscinas, parque, baños sin ducha, comedor y barras.Esta jornada comenzara a las 10 am hasta la hora de ingreso a la Fiesta de Disfraces en cercanías del complejo donde podrán ir caminando e ingresar en cuestión de minutos.

Fiesta de Disfraces: el valor para el Campamento y los detalles de la Previa by ELONCE Paraná on Scribd

Venta de entradas a la FDD: LOS PRECIOS

El Espacio BLACK

, son una opción general o los pases para el espacio VIP y el Espacio Black. El costo delde la entrada.A continuación, los nuevos, pero tiene opciones*. Incluye estacionamiento con reserva.: Mesa para 8 personas con vista preferencial al Main Stage + 8 tickets + 3 parking + $ 250.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Mesa para 8 personas en Espacio Black + 8 tickets + 3 parking + $ 200.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Ticket individual Standing: incluye un ticket con acceso al evento y al sector BLACK + $ 15.000 de saldo cashless no reembolsable. No incluye mesa.