ATE Municipal solicitó al Ejecutivo de Paraná que reabra la paritaria salarial

Economía ATE reclamó urgente pago de suma fija y reapertura de todas las paritarias

porque ya se conocieron los índices inflacionarios y nos preocupa que, en agosto, superarán los dos dígitos”. Así lo explicó ael pro-secretario gremial de ATE Entre Ríos, Roberto Alarcón.“Pedimos al Ejecutivo municipal retomar urgentemente la negación salarial por el aumento de la canasta básica y la remarcada de precios en los combustibles que después se traslada a las góndolas”, sostuvo el gremialista.Se recordará que, en paritaria, el Ejecutivo de Paraná había ofrecido a los sindicatos municipales un 10% de aumento en el mes de agosto, otro 10% para septiembre y un 4% para el mes de diciembre.“Hay que volver a sentarse y, como tiene Provincia, de casi 220 mil pesos, porque el trabajador municipal está muy lejos de esa realidad”, destacó Alarcón al remarcar que“Y les decimos al Ejecutivo y a los candidatos a la Intendencia de Paraná que la propuesta es empezar a sanear el salario del trabajador municipal porque, históricamente, venimos con un achatamiento de gestiones anteriores”, fundamentó Alarcón.En la oportunidad, el pro-secretario gremial de ATE Entre Ríos confirmó que; y muchos de los municipales hacen otros trabaos por la tarde porque no llegamos a fin de mes”.Al insistir con la recomposición salarial, fundamentó el pedido “para que el trabajador municipal sienta el aumento en el bolsillo y que no sean porcentajes desdoblados que no alcanzan”.