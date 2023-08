Fiesta de Disfraces: se reinició la venta de entradas y se conocen los precios

LOS PRECIOS

El Espacio BLACK

por diferentes medios de comercialización y un impasse, los organizadores de la Fiesta de Disfraces de Paraná, que se realizará el 7 de octubre en la capital entrerriana.Tal como se había adelantado ay ya se conocieron los valores., son una opción general o los pases para el espacio VIP y el Espacio Black. El costo delde la entrada.A continuación, los nuevos, pero tiene opciones*. Incluye estacionamiento con reserva.: Mesa para 8 personas con vista preferencial al Main Stage + 8 tickets + 3 parking + $ 250.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Mesa para 8 personas en Espacio Black + 8 tickets + 3 parking + $ 200.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Ticket individual Standing: incluye un ticket con acceso al evento y al sector BLACK + $ 15.000 de saldo cashless no reembolsable. No incluye mesa.De esta manera,Mientras tanto, los interesados y fanáticos en concurrir a la fiesta de disfraces más importante del país,Según dieron a conocer en las redes sociales. “, así que metemos sorteo tranqui”, señalaron y agregaron en la publicación, queseñalaron.El sorteo se realiza en las redes sociales oficiales de la Fiesta de Disfraces y los organizadores, dieron detalles de cómo participar. Además, explicaron que el sorteo se: Mascarita Cotillón - Corrientes 210 (Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00. Sábados de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.: con opción pickup o con envío a domicilio.: 9 de julio 2226 – Local 6 Galería 9 de Julio (Lunes a sábados de 8:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00): Teatro Círculo (Laprida 1235) – Operado por Ticketek: Quality Espacio (Av. Cruz Roja 200) – Operado por Ticketek: Teatro Ópera (Av. Corrientes 860) – Operado por Ticketek https://www.tiendafdd.com.ar con envío a domicilio o sucursalPAGANDO CON MODO DE NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS y NUEVO BANCO DE SANTA FE: 3 cuotas sin interés (válido en www.tiendafdd.com.ar y Puntos de Venta presenciales en Paraná y Santa Fe).