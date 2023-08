Tras la devaluación, el aumento llegó a los neumáticos: la suba es del 21%

Las consecuencias de la devaluación de la moneda argentina, tras el aumento del dólar oficial, llegaron a los neumáticos y “todo sufrió un incremento del 21 por ciento”, según confirmó a, Analía Aguilar, de la parte administrativa de Tecnoneumáticos que son distribuidores de la marca FATE.“Los cambios que se produjeron después de las elecciones fue lo que afectó, si bien veníamos con aumentos todos los meses, no era a este nivel, era mucho menos”, dijo y agregó: “Todo sufrió un incremento del 21 por ciento, incluso las promociones que teníamos”.“El precio al público sufre un 21 por ciento de incremento, estamos trabajando precio contado y también se sigue financiando, sobre todo para los neumáticos de camión y agrícolas. Después trabajamos los planes Ahora 12 y 18 que hasta el momento no se han modificado, pero no sabemos lo que va a pasar”, señaló.Tras ello, remarcó que “toda la línea de neumáticos aumentó el mismo porcentaje”.A la hora de evaluar un cambio de neumáticos, según dijo Aguilar, “hay que pensar en unos 200.000 pesos para arriba los cuatro neumáticos para un coche chico”.“Estamos todos a la expectativa, los mismos proveedores no saben lo que va a pasar, estamos todos iguales”, mencionó al ser consultada sobre la comunicación que mantienen con las fábricas.Sobre la reacción de los compradores, indicó que “hay clientes que no le queda otra que comprar, otro que lo hace previendo que va a aumentar más, y mayormente se prenden con el Plan Ahora 12 y Ahora 18 que no se están aplicando los intereses totales que te dice el gobierno y está conviniendo invertir en neumáticos, por más que no lo necesita cambiar ahora previendo el aumento que puede haber”.