“Estamos complicados”, dijo un panadero sobre la situación con proveedores

La devaluación de casi el 22 por ciento que anunció este lunes el Banco Central genera gran incertidumbre en los precios y los comerciantes tienen problemas con los proveedores, los cuales no tienen precios o directamente no les entregan la mercadería.Ayer un almacenero adelantaba que a partir de hoy todos los precios iban a tener una suba de más del 20 por ciento y daba cuenta de la imposición de cupos para adquirir determinados productos.estuvo en la mañana de este martes en una panadería ubicada en calle Banda Oriental y Liga de los Pueblos Libres para hablar con Raúl sobre el impacto de esta devaluación.Según dijo algunos proveedores no les entregaron mercadería y otros “nos entregan recién desde el miércoles, seguramente vienen con aumentos, no nos quisieron decir. Ayer conseguí algo para salir del paso” y tener para elaborar y vender en esta jornada.“Estamos complicados, por esta semana tengo para abastecerme, pero harina tengo que resolverlo porque ya no tengo”, dijo y reconoció que seguramente tenga que pagar un alto precio para conseguir la materia prima.Consultado sobre los precios de venta al público, Raúl señaló que “lo tengo sostenido desde hace un tiempo largo, y esta semana me voy a manejar con los mismos precios, hay que cuidar el cliente, pero en los próximos días veré qué hago”.En su panadería, el kilo de galleta está a 500 pesos. “Si lo tuviera que trabajar a un precio real debería cobrar 750 pesos, pero hay que mantener los clientes y las ventas”, insiste.En este sentido, puntualizó que desde hace un tiempo los insumos vienen aumentando “dos veces por semana; no teníamos un precio estable y eso era imposible. Los maples de huevos aumentaron como loco, el cajón esta entre 14.000 y 15.000 pesos”.“Los precios no se pueden remarcar mucho, pero estoy teniendo un 30 por ciento de pérdida en las ventas”, indicó finalmente, el panadero que dijo que afortunadamente el local es de su propiedad y no paga alquiler, lo cual le alivia un poco la situación.